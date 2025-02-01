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AK Parti Grup Başkanvekili Gül, Gaziantep'te konuştu

AK Parti Grup Başkanvekili Gül, Gaziantep'te konuştu
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AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, terörsüz bir Türkiye için mücadele ettiklerini belirterek, "Ya silahlarını bırakacaklar ya da silahlarıyla beraber gömülecekler.

Ak Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, terörsüz bir Türkiye için mücadele ettiklerini belirterek, "Ya silahlarını bırakacaklar ya da silahlarıyla beraber gömülecekler. Kimse ay yıldızlı bayrağımıza el uzatamayacak, birliğimize ve huzurumuza kast edemeyecek." dedi.

Gül, Gaziantep'te, 25 Aralık Panorama Müzesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı 2025 Yılı Yatırım Programı kapsamında onaylanan 65 projenin tanıtım toplantısına katıldı.

Gül, buradaki konuşmasında en büyük projenin birlik, beraberlik ve kardeşlik projesi olduğunu ifade etti.

En büyük yatırımın insana yapılan yatırım olduğunu belirten Gül, "Türkiye'nin en önemli gücü birlik, beraberlik ve kardeşliğidir. Bu birliği ve beraberliği her zaman koruyacağız. Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde özellikle 22 yılda yapılan çalışmalarla 100 yılda yapılamayacak işler yapıldı. Yollar köprüler yaptık ama en önemlisi gönülden gönle köprüler kurduk. Birlik ve kardeşliği her zaman ayakta tuttuk. 22 yıllık Türkiye'deki başarının gerçek mimarı milletimizdir." diye konuştu.

"Terörsüz Türkiye" mücadelesini kararlı bir şekilde ortaya koyduklarını vurgulayan Gül, Türkiye'deki kardeşliğe değindi.

Gül, Türkiye'nin huzurunu bozan kim olursa olsun karşısında olduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Ya silahlarını bırakacaklar ya da silahlarıyla beraber gömülecekler. Kimse ay yıldızlı bayrağımıza el uzatamayacak, birliğimize ve huzurumuza kast edemeyecek. Allah'ın izniyle kardeşliğimizi Türk, Kürt, Alevi, Sünnisi ile bütün coğrafyalarda birliğimizi koruyacağız."

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise 65 projenin hayırlı olmasını dileyerek, " Ak Parti, bir okul, mektep, adam gibi adamların girip işini öğrendiği, Cumhurbaşkanımızın 'siyasetin limanı güzel ahlaktır' dediği bir duruştur. Ak Parti, inandığı yolu yürümedir. Ak Parti, bugün değil hemen şimdi deyip inandığı yolda yürüyenlerin izidir." ifadelerini kullandı.

Programda 65 projenin tanıtımı yapıldı.

Programa AK Parti Gaziantep milletvekilleri Bünyamin Bozgeyik, Derya Bakbak, Mesut Bozatlı, İrfan Çelikaslan, Mehmet Eyüp Özkeçeci, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, MHP İl Başkanı Mustafa Bozgeyik, Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, oda başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
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