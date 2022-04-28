AK Parti'li Turan:  Sicil kaydı tek başına teröre karşı bir önlem değil

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanın, terör örgütü PKK üyeliğinden gözaltına alınmasıyla ilgili olarak, sicil kaydının tek başına teröre karşı bir önlem olmadığını belirterek, "Bugün İstanbul'da yapılan bu yanlışı hiç bir belediyemizin yapmamasını, her kurumun çok hassas davranmasını, güvenliğimizden taviz verilmemesi gerektiğini bir daha görmüş olduk. Ama ne olursa olsun bildiğimi okurum tarzı yaklaşımlar doğru yaklaşımlar olmaz" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, partililerle birlikte Gelibolu ilçesinde sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti. Ardından İskele Meydanı'nda AK Parti Gelibolu İlçe Başkanlığınca düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.İftara, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bülent Turan açıklamaların ardından parti yöneticileriyle birlikte Gelibolu 1354 Roman Derneği'nin açılışını gerçekleştirdi.