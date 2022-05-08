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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan Anneler Gününü annesiyle kutladı

AA - Ercan Özçetin - Güncel
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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan Anneler Gününü annesiyle kutladı

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan Anneler Gününü Lapseki'de evinde annesi Sebahat Turan'ı ziyaret ederek kutladı.

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan Anneler Gününü Lapseki'de evinde annesi Sebahat Turan'ı ziyaret ederek kutladı.

Annesinin elini öpüp ona çiçek veren Bülent Turan, annelerin ilk öğretmenler, sığınılan ve huzur bulunan limanlar, içlerinde merhameti, sevgiyi, huzuru barındıran koca bir iklim olduklarını kaydetti.

Turan, "Annelik, hiçbir zaman bir karşılığa ve koşula bağlı olmaksızın sonsuz bir sevgi, şefkat ve merhamete dayanan kutsal bir vasıftır. Annelerimiz; kültür ve medeniyetimizin inşasında, aile kurumunun devamlılığında ve geleceğin her anlamda gelişmiş ve güçlü Türkiye'sine yön verecek nesillerin yetişmesinde büyük sorumluluklar üstleniyor. Anne ve babaların hakkı hiçbir zaman ödenmez. Ancak her biri birer sevgi, merhamet, fedakarlık ve sabrın sembolü olan annelerimize ve babalarımıza sevgimizi, saygımızı, vefamızı sonsuza kadar yaşatmak zorundayız." dedi.

Şehit ve gazi anneleri ile Çanakkaleli annelerin Anneler Gününü tebrik eden Bülent Turan şunları ifade etti:

"Üzerimizde sonsuz hakları ve emekleri bulunan, karşılıksız sevginin, fedakarlığın sembolü tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, annesini kaybetmiş tüm kardeşlerimize sabr-ı cemil diliyoruz."

AA / Ercan Özçetin - Güncel

Sebahat Turan, Bülent Turan, Çanakkale, AK Parti, Güncel, Haberler

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