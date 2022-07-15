AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, Çankırı'da konuştu Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "15 Temmuz bir milattır. Artık büyük ve güçlü Türkiye'nin öncülüğünde kurulacak adil ve merhametli yeni küresel düzenin başlangıç tarihi, nirengi noktası, kilometre taşı olarak tarihteki yerini almıştır." dedi.

Akbaşoğlu, Çankırı Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programında yaptığı konuşmada, 6 yıl önce on binlerle milli iradeye, demokrasiye, milletin geleceğine ve anayasal düzene sahip çıktıklarını söyledi.

Hain darbe girişiminin millet iradesiyle, Çankırı'nın ve 80 vilayetin dik duruşuyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlam iradesiyle sonuçsuz bırakıldığını vurgulayan Akbaşoğlu, şöyle devam etti:

"Bunun manasını, tam tersini düşünerek ancak idrak edebiliriz. Eğer o gece bu hainane uluslararası darbe ve işgal girişimi gerçekleşmiş olsaydı, acaba bizler burada bulunabilecek miydik? Vatanımız, devletimiz hangi badirelerle karşılaşacaktı. Çeşitli uluslararası operasyonların bilgisi, devletimizin elindedir. Milletimizin de irfanıyla maşeri vicdanındadır. Şayet tam tersi olsaydı, Türkiye bir Suriye ve Irak'a döndürülecekti. Sevr gerçekleştirilecekti. Büyük Ermenistan ve büyük İsrail planlarının sonuna kadar önü açılacaktı. Allah korusun, bir iç savaşla karşılaşılacaktı. Bunların hepsi Çankırı'dan yükselen, Ankara'dan, İstanbul'dan, Diyarbakır'dan, velhasıl vatanın bütün köşelerinden bu manada devlet ve millet kaynaşmasının tezahürü olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın anayasal olarak devletin ve milletin başı ve ordularımızın da Türkiye Büyük Millet Meclisi adına başkumandanı sıfatıyla, 'Haydi meydanlara' sözünün yerine getirilmesiyle bir büyük bela defedilmişti."

15 Temmuz'un bir milat olduğuna dikkati çeken Akbaşoğlu, şöyle konuştu:

"O sebeple 15 Temmuz bir milattır. Artık büyük ve güçlü Türkiye'nin öncülüğünde kurulacak adil ve merhametli yeni küresel düzenin başlangıç tarihi, nirengi noktası, kilometre taşı olarak tarihteki yerini almıştır. O sebeple 15 Temmuz'da Çankırı'dan yükselen ses, kutlu bir sestir. O sesin sahipleri siz aziz hemşehrilerime selam ve hürmetlerimi arz ederek size minnettar olduğumuzu beyan etmek isterim. Tarihin tevafukudur ki Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde istiklal mücadelesini veren dedelerimiz ve ninelerimiz nasıl insan ve silah sevkiyatında Çankırı'mızı Anadolu'nun, Türkiye'nin kilit taşı olarak gerçekten önemli bir fonksiyonu icra etme noktasında tarihe yazdırdıysa, ikinci istiklal mücadelemiz olan 15 Temmuz'da da Sayın Başbaşkanımız Binali Yıldırım Bey'in Ilgaz'dan bütün bu hainane darbe ve işgal girişiminin püskürtülmesine dönük sevk ve idaresiyle Ilgaz'ımız, Çankırı'mız ikinci istiklal mücadelemizin de karargahı olmuştur."