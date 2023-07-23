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AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep'teki deprem bölgelerinde incelemelerde bulundu

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AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde incelemelerde bulundu. Gül, TOKİ'nin İslahiye'de yapımını sürdürdüğü deprem konutlarını inceledi. Daha sonra İslahiye Afet Koordinasyon Merkezi'ne gelen Gül, ilçedeki gelişme ve çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı. İslahiye ilçesindeki incelemelerin ardından Nurdağı ilçesine geçen Gül, Afet Koordinasyon Merkezi'nde ilçedeki çalışmalarla ilgili yöneticilerle görüştü.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde incelemelerde bulundu.

Gül, TOKİ'nin İslahiye'de yapımını sürdürdüğü deprem konutlarını inceledi.

Daha sonra İslahiye Afet Koordinasyon Merkezi'ne gelen Gül, ilçedeki gelişme ve çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı.

İslahiye ilçesindeki incelemelerin ardından Nurdağı ilçesine geçen Gül, Afet Koordinasyon Merkezi'nde ilçedeki çalışmalarla ilgili yöneticilerle görüştü.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel

Kahramanmaraş Gaziantep AK Parti Güncel Haberler

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