Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Başkanvekili Özlem Zengin, Dem Parti Grubuna Nezaket Ziyaretinde Bulundu

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkanvekili Özlem Zengin, DEM Parti Grubuna nezaket ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 28'inci Dönem 4.Yasama Yılı açılış oturumunda yaptığı konuşmanın ardından Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) grubuna giderek el sıkıştı. Erdoğan, el sıkışma sırasında DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli'nin elini sıkmadı. Daha sonra DEM Partiler ile bir araya gelen Erdoğan, ellerini sıkmadığı için DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'na ve DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli'ye özürlerini iletti.

Nezaket ziyaretinin ardından gazetecilere açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatimoğulları ve Temelli ile tokalaşmamasına ilişkin, "Tokalaşmayla alakalı biliyorsunuz bir durum söz konusu oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız Genel Kurulu'nun arka tarafına Tülay Hanım'ı da davet etti. Hal öyle olunca onunla alakalı bir nezaket ziyaretini yapmış olduk. Tülay Hanım burada olmadığı için iştirak edemedi" diye konuştu.

Güler: "Çok yanlış anlaşılmaya mahal verecek bir haber olmuş"

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de basında çıkan haberlere üzüldüklerini belirterek şunları kaydetti:

"Çok yanlış anlaşılmaya mahal verecek bir açıklama olmuş. Daha doğrusu öyle bir haber olmuş. Bizde öyle bir şey olmadığını ifade etmek üzere bizzat Grup Başkanı olarak, Grup Başkanvekilimiz olarak Meclis'te hem eş genel başkanlara hem de grup başkanvekili arkadaşlarımıza bunu izah etmiş olduk. Sayın Başkanımıza selamları ilettik. Çayları içtik, ayrıldık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DEM Parti'yi Meclis açılışının akşam yapılacak olan resepsiyonuna olan daveti yinelediklerini söyleyen Zengin, "Zaten davet etmişlerdi. Burada olmadığı için rica edemedi. Katılacaklar" dedi.

