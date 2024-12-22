AK Parti Gölbaşı İlçe Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı

Ak Parti Gölbaşı Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi, gerçekleştirildi.

Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nin kongre salonundaki genel kurula Ali Kaan Ballı, tek aday olarak katıldı.

Ballı, Ak Parti'nin gençliği ülkenin en değerli hazinesi olarak gördüğünü belirterek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençliğe olan sevgisi ve güvenini her fırsatta dile getiriyor. Gençlik ülkenin geleceği ve yarının teminatıdır." dedi.

Daha sonra yapılan seçimde kullanılan tüm oyları alan Ballı, AK Parti Gölbaşı Gençlik Kolları Başkanlığına seçildi.

Kongreye AK Parti Ankara Milletvekilleri Jülide Sarıeroğlu ve Zehranur Aydemir, İl Gençlik Kolları Başkanı Ülkü Efe Demirhan, İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülden Koç, MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Abdurrahman Özçelik ile partililer katıldı.