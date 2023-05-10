AK Parti Genel Sekreteri Şahin, Keçiören seçim irtibat bürosunun açılışına katıldı

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Bir gönül seferberliği, bir memleket seferberliği içinde gerekli hatırlatmaları yapacağız. Büyük bir zafere hep birlikte imza atacağız.

Ak Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Bir gönül seferberliği, bir memleket seferberliği içinde gerekli hatırlatmaları yapacağız. Büyük bir zafere hep birlikte imza atacağız. 14 Mayıs gecesinde Genel Başkanı'mız Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın balkon konuşmasında hep beraber tekrar buluşacağız." dedi.

Ak Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahin ve AK Parti MKYK Üyesi Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, Keçiören seçim irtibat bürosunun açılışına katıldı.

Buradaki konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileterek başlayan Şahin, seçim irtibat bürosunun hayırlar getirmesini diledi.

14 Mayıs seçimlerine 4 gün kaldığına işaret eden Şahin, Erdoğan'ı hep beraber yeniden Cumhurbaşkanı seçmeye hazır olduklarını, AK Parti'yi ve Cumhur İttifakı'nı da TBMM'ye güçlü bir temsille göndereceklerini belirtti.

Şahin, "Sizlerin heyecanı, coşkusu 14 Mayıs gecesi için büyük bir zafer muştuluyor bizlere. 15 Mayıs sabahı aydınlık Türkiye geleceğimize ışık tutuyor. Hizmet ve eser siyaseti daha da güçlenerek, durmak yok yola devam diyeceğiz." ifadesini kullandı.

Bazı yabancı dergilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan yayınlarına tepki gösteren Şahin, şu değerlendirmede bulundu:

"14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde bütün İslam ümmetinin, bütün Türk dünyasının desteği ve duası bizimle beraberdir. Ancak birileri de İngiltere, Almanya, Fransa ve ABD'de yayınlanan dergilerde 'Tayyip Erdoğan gitmeli' diye kapak yapıyorlar. Onlara asıl kapağı 14 Mayıs gecesi Keçiören yapacak. Ankara yapacak, Türkiye yapacak. O gece kapağı görecekler. Siz kimsiniz Türkiye'ye istikamet vermeye çalışıyorsunuz? Siz kimsiniz Türklere akıl vermeye çalışıyorsunuz? Haddinizi bilin, hududunuzu bilin. Size laf söylemek düşmez."

Fatih Şahin, yüzlerce yıldır bu topraklarda Türk'ü ile Kürt'ü ile Laz'ı ile Çerkez'i ile Alevi'si ile Sünni'si ile omuz omuza, huzur içinde birlik ve beraberlik içinde kardeşçe yaşandığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir konuşmasına "Ben Aleviyim" sözleriyle başladığını hatırlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar hiçbir siyasetçi 'ben Aleviyim' diye söze başlayan bir yöntem belirlememişti. Sana mezhebini soran mı oldu? Sana etnik kökenini soran mı oldu? Bu çok tehlikeli bir dildir. Bu ayrışmacı dili, bu vahim dili kesinlikle reddediyoruz. Birlik, beraberlik içinde bu topraklarda yaşamaya devam edeceğiz. Bu HDP, Yeşil Sol 'Öcalan'a özgürlük' diyor. Keçiören buna izin vermez. Kılıçdaroğlu, Demirtaş'ı serbest bırakacaklarını vadediyor. Ankara buna izin verir mi? Bu teröristlere geçit verir mi? Ülkemizin bölünmesine izin verir mi? Bayrağımızın inmesine izin verir mi? Ezanımızın dinmesine izin verir mi?"

Şahin, Türkiye'nin artık insansız savaş uçağını kendisinin ürettiğini, Kızılelma'nın göklerde Türkiye'yi, TCG Anadolu gemisinin mavi vatanı savunduğunu belirterek, savunma sanayisinde yerlilik ve millik oranını yüzde 20'lerden yüzde 80'lere getirdiklerini ifade etti.

14 Mayıs seçimlerinin siyasi partiler arasında bir yarış değil, memleket meselesi olduğunu belirten Şahin, "Bir gönül seferberliği, bir memleket seferberliği içinde gerekli hatırlatmaları yapacağız. Büyük bir zafere hep birlikte imza atacağız. 14 Mayıs gecesinde Genel Başkanı'mız Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın balkon konuşmasında hep beraber tekrar buluşacağız." değerlendirmesinde bulundu.