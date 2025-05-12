AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin açıklama Açıklaması

Ak Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin, "Bugün bu ülkenin gençleri için asilce ve feraset dolu bir 'devrimsel gelişme' daha hayata geçirilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

İnan, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin açıklama yaptı.

Bugünün, "Terörsüz Türkiye" hedefi için yeni bir sayfa olduğunu belirten İnan, şunları kaydetti:

"Bugün bu ülkenin gençleri için asilce ve feraset dolu bir 'devrimsel gelişme' daha hayata geçirilmiştir. Terör örgütünün feshi ve 50 yıllık terörün sonlaması süreci, ülkemizin bölgedeki oyun kurucu pozisyonunu bir kez daha güncellemiştir. Şimdi iç cepheyi daha da güçlendirme zamanı. Birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi pekiştirmek için her zamankinden çok işimiz var."

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu irade ve kararlılığın, bir milat olarak tarihe geçtiğine dikkati çeken İnan, "Kendilerine bu ülkenin gençleri ve geleceği adına çok minnettarız." ifadesini kullandı.