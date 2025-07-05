AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Özgür Özel'e Sert Yanıt

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AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in üslubunu eleştirerek, 'Ne kadar bağırsa da cirmi kadar yer yakar' dedi. İnan, Özel'in Türk siyasetini kendi ruh hali ile karıştırdığını belirtti.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, " Özgür Özel'in üslubu kendi gibi fason. Bu yüzden ne kadar bağırsa da ne kadar zorlasa da cirmi kadar yer yakar." ifadesini kullandı.

İnan, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Özgür Özel'in üslubu kendi gibi fason. Bu yüzden ne kadar bağırsa da ne kadar zorlasa da cirmi kadar yer yakar. Türk siyasetini kendi hastalıklı ruh hali ile karıştırıyor. Ne biz ne millet seni eğlemek zorunda değil."

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
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