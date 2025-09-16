AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Netanyahu'ya tepki Açıklaması

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki göstererek, "Cumhurbaşkanımıza dil uzatmak, Türk milletine ve onun iradesine saldırmaktır. Bu milletin iradesini hedef alan her girişim, dün olduğu gibi bugün de en ağır ve en kararlı cevabını bulacaktır. Netanyahu'nun kanla yazılmış sicili, insanlık vicdanında mahkum edilmiştir." ifadesini kullandı.

İnan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Soykırım şebekesinin başı ve işgalin sözcüsü Netanyahu'nun Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri, dünya kamuoyu nezdinde hükümsüz ve itibarsızdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kudüs'ü kendi mülkü gibi gören bu hezeyanların, işgalci zihniyetin çürümüşlüğünü, çaresizliğini ve hukuk tanımazlığını gözler önüne serdiğini belirten İnan, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımıza dil uzatmak, Türk milletine ve onun iradesine saldırmaktır. Bu milletin iradesini hedef alan her girişim, dün olduğu gibi bugün de en ağır ve en kararlı cevabını bulacaktır. Netanyahu'nun kanla yazılmış sicili, insanlık vicdanında mahkum edilmiştir. Sarf ettiği her söz, sadece yeni bir suç kaydı ve yeni bir utanç belgesi olarak tarihe geçmektedir. Kudüs, işgalcinin kirli hayali değil, direnişin gerçeği, kutsallığın ve adaletin sembolüdür. Netanyahu, öldürdüğü her bebeğin, her kadının, her Gazzeli'nin hesabını, özgür Kudüs'ün huzurunda adalete mutlaka verecektir."