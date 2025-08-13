AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan İzmir Su Sorunu Açıklaması

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, İzmir'in susuzluğunun sebebinin CHP'li Büyükşehir Belediyesi olduğunu savundu ve hükümetin su sorununu çözmek için gerekli yatırımları yaptığını belirtti.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "İzmir'i yıllardır susuzluğa mahkum eden CHP'li Büyükşehir, şimdi de bu sorunu çözen yatırımları karalamakla uğraşıyor." ifadelerini kullandı.

İnan, Next Sosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, İzmir'in yıllardır susuzluğa mahkum olmasının asıl sebebinin İzmir Büyükşehir Belediyesi olduğunu savundu.

Hükümetin İzmir'de su sorununun çözümü için gereken tüm adımları attığının altını çizen İnan, şunları kaydetti:

"Belediye ise vatandaşa suyu ulaştırmak için patlak ve kirli boruları yenilemiyor. Bunun yerine susuzluğun sebebi olarak suyu şehre götüren DSİ'yi hedef gösteriyorlar. İzmir'i yıllardır susuzluğa mahkum eden CHP'li Büyükşehir, şimdi de bu sorunu çözen yatırımları karalamakla uğraşıyor. Sürekli patlak veren, kirli ve eski su borularınız için DSİ'ye 'bize süre verin' diye yalvarıyorsunuz.

Biz ise Karareis Barajı'nı, Salman Göleti Ortak Deposu'nu, iletim hattını ve arıtma tesisini 1,5 ay önce tamamladık.

Ama siz hala musluğu açmamak için bahane üretiyorsunuz. DSİ tarafından yatırımlar hazır ancak İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) patlak ve kirli boruları yenilemiyor. 24 Temmuz'da DSİ-İZSU toplantısında, arıtılmış suyun şebekeye verilmesi için tek şartın İZSU'nun sorumluluk alması olduğu karara bağlandı. 9 Ağustos'ta arıtılmış su İltur Deposu'na iletilmeye başlandı. 11 Ağustos'ta 1. aşama testleri DSİ tarafından onaylandı. Aynı gün 2. aşama performans testleri başladı. DSİ, 'İZSU sorumluluk alırsa Çeşme'ye su verilebilir' diye yazılı olarak bildirdi. Arıtma tesisinden çıkan su, DSİ standartlarında ve içme suyu kalitesinde. Biz Karareis Barajı'nı inşa ettik. Salman Göleti Ortak Deposu'nu tamamladık. İletim hattını döşedik. Arıtma tesisini kurduk ve işletmeye aldık. Sizin yapamadıklarınız ise sorumluluk almak, vatandaşa suyu ulaştırmak, kendi şebekenizdeki patlak ve kirli boruları yenilemek."

