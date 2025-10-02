AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan İsrail'e Sert Tepki

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, " İsrail'in Gazze'ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Sumud Filosu'na yönelik saldırısı, masum sivillere karşı işlenmiş yeni bir suçtur. Mazlum coğrafyaların sesi olmak için denizlere açılan gönüllüleri hedef almak, İsrail'in korkaklığının ve çaresizliğinin göstergesidir." ifadelerini kullandı.

İnan, yaptığı açıklamada, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısına tepki gösterdi.

Genel Sekreter İnan, "İsrail'in Gazze'ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Sumud Filosu'na yönelik saldırısı, masum sivillere karşı işlenmiş yeni bir suçtur. Mazlum coğrafyaların sesi olmak için denizlere açılan gönüllüleri hedef almak, İsrail'in korkaklığının ve çaresizliğinin göstergesidir. Katil devlet hangi barbarlığın altına imza atarsa atsın, Sumud'un yürüyüşü hiçbir zaman durmayacak." değerlendirmesinde bulundu.