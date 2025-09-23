AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki Açıklaması

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, "CHP yönetimi, Gazze'de halkıyla birlikte tarihe geçen bir direnişe imza atan Hamas'a terör örgütü diyerek Batılı efendilerine selam duruyordu. Şimdi ise bölgede barış ve istikrar için yoğun bir diplomasi ve güvenlik mücadelesi yürüten Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze hassasiyetini tartışmaya açarak Netanyahu'nun değirmenine su taşıyorlar." ifadelerini kullandı.

İnan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.

CHP'nin yıllardır insana dair her meseleyi istismar etmeyi alışkanlık haline getirdiğini ve aynı alışkanlığı Gazze konusunda sürdürdüğünü vurgulayan İnan, şunları kaydetti:

"İnsanlığın en büyük dramlarından birini bile siyasete malzeme etmekten çekinmiyorlar. Düne kadar bir 'ev zencileri kulübü' gibi davranan CHP yönetimi, Gazze'de halkıyla birlikte tarihe geçen bir direnişe imza atan Hamas'a terör örgütü diyerek Batılı efendilerine selam duruyordu. Şimdi ise bölgede barış ve istikrar için yoğun bir diplomasi ve güvenlik mücadelesi yürüten Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze hassasiyetini tartışmaya açarak Netanyahu'nun değirmenine su taşıyorlar."

CHP Genel Başkanı Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti boyunca Türkiye-ABD ilişkilerine "saldırdığı" değerlendirmesinde bulunan İnan, şöyle devam etti:

"Adeta sabotaja dönen açıklamalarıyla aslında terör devleti İsrail'in soykırım politikalarının payandası haline geldiğini açıkça göstermektedir. Bu tavır, bölgede yürütülen diplomatik mücadelenin altını oymaktadır. CHP yönetiminin sergilediği 'sağdan yaklaşma riyakarlığı' aslında Netanyahu'nun işine yarayan bir stratejiden ibarettir. İnsanlığın en büyük trajedisini siyasete alet edip içeride ve dışarıda fitne tohumu saçmak dışında bir anlam taşımamaktadır. Günün sonunda Özgür Özel, siyasi bir rehinedir. İplerini yolsuzluk batağına saplanmış bir hırsız ve işlediği soykırımlarla anılan bir terör devleti tutmaktadır.

Mücadele ve cefa zamanı ortadan kaybolan, çıkar görünce ortaya çıkan bu anlayışın hassas dengelerle yürütülen mücadelemizi sabote etmesine asla izin vermeyeceğiz. Libya'da, Suriye'de, Dağlık Karabağ'da, Irak'ta tek kelime etmeyenler Gazze konusunda hiç değilse sükut etsinler. Gölge etmesinler, yeter."