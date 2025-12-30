Haberler

AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Buca Belediyesi'ndeki maaş krizine eleştiri

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Buca Belediyesi'ndeki maaş krizi ve işçi grevi hakkında açıklamalarda bulundu. Grevdeki işçilere destek verirken, belediye başkanının tatilde olmasını eleştirdi. İzmir'deki altyapı sorunlarına da dikkat çekti.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Buca Belediyesi'nde yaşanan maaş krizi ve belediye çalışanlarının grevine ilişkin, "Siyaset; nutuk atmak değil, şehir yönetmektir. Emekçinin hakkını korumaktır. Sorumluluk almaktır. Önce işçinin maaşını ödeyin, önce şehirleri yaşanır hale getirin. Sonra nereye tatile giderseniz gidin." ifadelerini kullandı.

İnan, yazılı açıklamasında, Buca Belediyesi'nde çalışan işçilerin maaşlarını alamadığını ve bu nedenle temizlik işçilerinin greve gittiğini belirtti.

İzmir'in çeşitli ilçelerinde altyapı ve hizmet sorunları yaşandığını ifade eden İnan, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın kamuoyuna yansıyan görüntülerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İnan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Buca'da işçiler grevde, sokaklar çöp yığınları altında. İzmir susuzlukla, koku ile, altyapı sorunlarıyla mücadele ediyor. Ancak bu tablo karşısında sorumluluk makamında olanlar çözüm üretmek yerine tatil fotoğraflarıyla gündeme geliyor. Buca Belediye Başkanı, işçi maaşlarının ödenmediği, sokakların çöpten geçilmediği bir dönemde Tayland'ın Phuket kentinde tatilde."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yurt dışındaki açıklamalarına da değinen İnan, "Avrupa seyahatlerinde Türkiye'yi şikayet etmeyi siyaset zannediyorsunuz. Avrupa başkentlerinde ülkeyi şikayet etmek yerine İzmir'in sokaklarına bakın. Çöpleri toplayın. Grevdeki işçinin sesini dinleyin. İzmirlilerin sorunlarına, hayatına dokunun." değerlendirmesinde bulundu.

Siyasetin sorumluluk gerektirdiğini vurgulayan İnan, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

"Siyaset; nutuk atmak değil, şehir yönetmektir. Emekçinin hakkını korumaktır. Sorumluluk almaktır. Önce işçinin maaşını ödeyin, önce şehirleri yaşanır hale getirin. Sonra nereye tatile giderseniz gidin. Zaten ilk yerel seçimlerde sizi tatile biz göndereceğiz. Söz."

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
Türkiye'ye dönen Şeyma Subaşı havalimanında gözaltına alındı

Türkiye'ye dönen Şeyma Subaşı havalimanında gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Mansur Yavaş'ın 3 hizmetini say' dedi, verdiği yanıt programa damga vurdu

"Yavaş'ın 3 hizmetini say" dedi, verdiği yanıt programa damga vurdu
Bir sigara grubuna zam geldi! İşte artışın geçerli olacağı tarih

Bir sigara grubuna zam geldi! İşte yeni tarife
Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü

Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
'Mansur Yavaş'ın 3 hizmetini say' dedi, verdiği yanıt programa damga vurdu

"Yavaş'ın 3 hizmetini say" dedi, verdiği yanıt programa damga vurdu
ABD'den İran ve Venezuela'ya yaptırım kararı

Trump köprüleri atıyor! İki ülkeye yaptırım kararı
Infantino ilk kez açıkladı: Ofsayt kuralında değişiklik

Infantino ilk kez açıkladı: Ofsayt kuralında değişiklik