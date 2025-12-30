AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Buca Belediyesi'ndeki maaş krizine eleştiri

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Buca Belediyesi'nde yaşanan maaş krizi ve belediye çalışanlarının grevine ilişkin, "Siyaset; nutuk atmak değil, şehir yönetmektir. Emekçinin hakkını korumaktır. Sorumluluk almaktır. Önce işçinin maaşını ödeyin, önce şehirleri yaşanır hale getirin. Sonra nereye tatile giderseniz gidin." ifadelerini kullandı.

İnan, yazılı açıklamasında, Buca Belediyesi'nde çalışan işçilerin maaşlarını alamadığını ve bu nedenle temizlik işçilerinin greve gittiğini belirtti.

İzmir'in çeşitli ilçelerinde altyapı ve hizmet sorunları yaşandığını ifade eden İnan, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın kamuoyuna yansıyan görüntülerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İnan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Buca'da işçiler grevde, sokaklar çöp yığınları altında. İzmir susuzlukla, koku ile, altyapı sorunlarıyla mücadele ediyor. Ancak bu tablo karşısında sorumluluk makamında olanlar çözüm üretmek yerine tatil fotoğraflarıyla gündeme geliyor. Buca Belediye Başkanı, işçi maaşlarının ödenmediği, sokakların çöpten geçilmediği bir dönemde Tayland'ın Phuket kentinde tatilde."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yurt dışındaki açıklamalarına da değinen İnan, "Avrupa seyahatlerinde Türkiye'yi şikayet etmeyi siyaset zannediyorsunuz. Avrupa başkentlerinde ülkeyi şikayet etmek yerine İzmir'in sokaklarına bakın. Çöpleri toplayın. Grevdeki işçinin sesini dinleyin. İzmirlilerin sorunlarına, hayatına dokunun." değerlendirmesinde bulundu.

Siyasetin sorumluluk gerektirdiğini vurgulayan İnan, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

"Siyaset; nutuk atmak değil, şehir yönetmektir. Emekçinin hakkını korumaktır. Sorumluluk almaktır. Önce işçinin maaşını ödeyin, önce şehirleri yaşanır hale getirin. Sonra nereye tatile giderseniz gidin. Zaten ilk yerel seçimlerde sizi tatile biz göndereceğiz. Söz."