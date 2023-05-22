AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Gölbaşı'nda partililerle bir araya geldi

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan ile birlikte ilçe binasında, ilçe yöneticileri ve mahalle başkanlarıyla bir araya geldi.

Ak Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan ile birlikte ilçe binasında, ilçe yöneticileri ve mahalle başkanlarıyla bir araya geldi.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, toplantıda yaptığı konuşmada, 14 Mayıs'ta yapılan seçimde çok büyük başarı ile sandıktan ayrıldıklarını söyledi.

Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanı seçimine işaret eden Şahin, şöyle devam etti:

"İnşallah büyük başarımızı 28 Mayıs'ta büyük bir zaferle taçlandıracağız. Ben inanıyorum ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan 29 Mayıs sabahında İstanbul'un Fethinin yıl dönümünde rekor bir oy ile bir kez daha cumhurbaşkanı olacak. Ülkemize ve milletimize hizmet etmeye devam edecek. Önümüzdeki bu altı günü en iyi şekilde değerlendireceğiz. Bizim rakibimiz rehavet, asla rehavete kapılmayacağız. Hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz onun için gecen seçimde sandığa giden seçmenimizi aynı şekilde sandığa götüreceğiz. Ayrıca 14 Mayıs'ta sandığa gidemeyen seçmenimizi tespit edip sandığa götürmemiz gerekiyor."

AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan ise "Seçime az bir süre kaldı. Biz de teşkilat olarak istedik ki son günlerde vatandaşlarımızla birebir temas ederek, Cumhurbaşkanımızın selamını iletip tekrar destek isteyelim. Sandığa gitmede zorluğu varsa çözüm üretelim. İnşallah hep beraber sahaya çıkacağız." dedi.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan daha sonra Seğmenler Mahallesi'nde vatandaşları evlerinde ziyaret ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın selamlarını ileterek, destek istedi.