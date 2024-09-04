AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı 'Deneyim Paylaşım' İstişare Toplantısı Isparta'da Gerçekleşti

AK PARTİ Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı koordinesinde 'Deneyim Paylaşım' başlıklı istişare toplantısı Isparta'da gerçekleşti.

Isparta'daki bir otelde düzenlenen istişare toplantısına Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Isparta milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz ve Osman Zabun, AK Parti il ve ilçe başkanları, Niğde, Aksaray, Karaman ve Isparta belediye başkanları, Isparta ilçe ve belde belediye başkanları, belediyelerde görevli daire müdürleri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan AK Parti İl Başkanı Furkan Cem Er, 31 Mart'ta yapılan yerel seçim sonuçlarına değinerek, "Türkiye'de oyunu artıran 2 ilden birisi Isparta'dır. Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımıza verdiğimiz sözü tutmanın gururunu yaşıyoruz. Bu toplantıya ev sahipliği yapmaktan dolayı da çok mutluyum" dedi.

Milletvekilleri Osman Zabun ve Mehmet Uğur Gökgöz, Isparta olarak böyle bir toplantıya ev sahipliği yapmanın onurunu yaşadıklarını belirterek, misafirlere 'hoş geldiniz' dedi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ev sahibi olarak başta genel merkez teşkilat başkan ve yardımcıları ile mevkidaşlarını ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirttiği konuşmasında, şunları söyledi:

"Bugün burada yapılacak toplantıda birbirimizin illerindeki güzellikleri, hizmetleri hep birlikte değerlendirirken diğer yandan hizmet yaparken karşılaştığımız sorunları da paylaşacağız. Oldukça verimli bir toplantı olacağı kanaatindeyim."

Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti olarak 2010 yılından bu yana önce büyükşehir belediyeleri ardından tüm kentlerde eşleştirme yaparak belediyelerin hizmet, bilgi ve deneyim paylaşımlarını yapabilmeleri amacıyla istişare toplantılarını düzenlediklerini kaydederek, "Biraz önce kıymetli Isparta Belediye Başkanımız Şükrü Bey'in 6 dakikalık sunumunda birbirinden güzel eserleri görme şansımız oldu. Onları bugün bir de yerlerinde hep beraber göreceğiz. Kendisini ve ekibini kutluyorum. Bu toplantıdan öyle inanıyorum ki çok güzel şeyler öğreneceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı devam etti.

HABER- KAMERA: Nurettin ARKAN