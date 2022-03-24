AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, Kahramanmaraş'ta

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, "Biz belediye başkanlarımıza, belediye meclis üyelerimize şunu çok net ifadelerle söylüyoruz. Hafızalarınızdan 2024'ü çıkartın. Yaptığımız bütün yatırımlar, attığımız bütün adımlar, bütün çalışmalarımız 2023 seçimlerine katkı sağlayacak olan çalışmalar olmalıdır." dedi.

Kahramanmaraş'taki temasları kapsamında partisinin il başkanlığına ziyaret gerçekleştiren Yanılmaz, burada partililerle bir araya geldi.

Kahramanmaraş'ta bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu dile getiren Yanılmaz, kentin şair ve yazarlarıyla ön plana çıktığını söyledi.

Yanılmaz, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı olarak Türkiye'deki 805 AK Partili belediyenin daha başarılı olması ve vatandaşa daha çok hizmet edilmesi için çalıştıklarını ifade etti.

Şehirlere, vatandaşlara hizmet etmenin en asli ve öncelikli görevlerinin olduğunu belirten Yanılmaz, yerel yönetimlerdeki idollerinin ve öncülerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi.

AK Parti'nin güçlü bir teşkilata sahip olduğunu ifade eden Yanılmaz, "Biz çok güçlü bir teşkilatız. 11 buçuk milyon üyesi olan güçlü bir teşkilatız. 11 buçuk milyon birçok devletin nüfusundan daha fazla ve gençlik teşkilatlarımızdaki üye sayımız birçok devletin nüfusundan daha fazla. Hani bazen 'gençler AK Parti'de yok' diyorlar ya, onlar kendilerini kandırıyorlar." diye konuştu.

Yanılmaz, belediye başkanlarının verimliliğini yükseltmek, yatırımları en iyi noktaya getirmek ve en iyi yatırımları yapmak için mücadele ettiklerini vurguladı.

2023'e giden yolda olduklarını, partililere büyük görev düştüğünü belirten Yanılmaz, şunları kaydetti:

"Biz AK Partiyiz. Biz yatırımları, vatandaşları önceleyen, onun rahat ve huzurunu önceleyen ve onun rahat ve huzuru için bütün imkanlarını ortaya koyan bir partiyiz. Bu açıdan hem il yönetimimize hem kadın kollarımıza, hem gençlik kollarımıza elbette büyük bir görev düşüyor. Nedir bu görev? 2023'e giden yoldayız. Biz belediye başkanlarımıza, belediye meclis üyelerimize şunu çok net ifadelerle söylüyoruz. Hafızalarınızdan 2024'ü çıkarın. Yaptığımız bütün yatırımlar, attığımız bütün adımlar, bütün çalışmalarımız 2023 seçimlerine katkı sağlayacak olan çalışmalar olmalıdır. Dolayısıyla 2023 seçimlerine giden yolda hepimize çok büyük sorumluluklar düşüyor. Eğer Kahramanmaraş'ta biz 2023 seçimlerinde, 81 il içinde en yüksek oy oranı almış olan il olma gururunu ve keyfini yaşayacak isek bu buradaki ekibin çalışması ile olur."

Yanılmaz, 2023 seçimlerinin Türkiye'de klasik bir Cumhurbaşkanı ve hükümet seçimi olmadığını ve teşkilat olarak uyumlu çalışılması gerektiğini vurguladı.