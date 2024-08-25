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AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkanlığı tarafından düzenlenen Sünnet Şöleni Kahramanmaraş'ta yapıldı

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AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkanlığı tarafından düzenlenen Sünnet Şöleni'nin ilki Kahramanmaraş'ta gerçekleştirildi. 250 depremzede çocuk sünnet edildi ve protokol üyeleri tarafından ziyaret edildi.

Ak Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkanlığınca 4 ilde düzenlenecek "Sünnet Şöleni"nin ilki, 6 Şubat 2023 depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yapıldı.

Etkinlik kapsamında, 250 depremzede çocuk, Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde sünnet oldu.

Ak Parti Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal ile AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, hastanede sünnet olan çocukları ve ailelerini ziyaret etti.

Milletvekili Köksal, gazetecilere yaptığı açıklamada, sünnet ettirilen çocukların aynı zamanda sağlık taramasından da geçirildiğini söyledi.

Köksal, çocukların iyileşmesinin ardından, cuma günü Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde büyük bir etkinlik düzenleneceğini belirtti.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci de etkinliğin, 4 ilde planlandığını ve ilk ayağının Kahramanmaraş olduğunu ifade etti.

İnsanların yaşadığı acı ve üzüntüyü bir nebze de olsa hafifletmek adına böyle bir çalışma yapıldığını dile getiren Kirişci, "AK Parti Genel Merkezi Sosyal Politikalar Başkanlığı tarafından, 4 deprem ilimizde sünnet şöleni düzenlenecek. İlkini Kahramanmaraş'ta planladık. 250 çocuğumuzun sünnet işlemi gerçekleştirilecek ve tahminen önümüzdeki hafta cuma günü tamamlanacak. 250 yavrumuz, bu etkinlikte kendi yaşıtlarıyla bir araya gelecek inşallah." dedi.

Depremzede aileler de sünnet etkinliğinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Sünnet olan çocukları ziyaret eden protokol üyeleri, çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA / Güncel

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