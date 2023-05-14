AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, oyunu Düzce'de kullandı

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Düzce'de oy verdi.

Farabi Anadolu Lisesi'ne gelen Keşir, oyunu 1170 numaralı sandıkta kullandı.

Keşir, gazetecilere, seçim çalışmaları süresince söylenecek bütün sözlerin söylendiğini, artık sözün millette olduğunu belirtti.

Seçimin vatana ve millete hayırlı olmasını dileyen Keşir, "Milletimizin hem çocuklarının hem de kendi geleceği için vicdani, kalbi ve akli en doğru kararı vereceğine inanıyoruz. Sandık her zaman doğru söyler. Vatana, millete hayırlı olsun. Herkes sandığa gelerek oyuna ve demokrasiye sahip çıkıyor." diye konuştu.

Keşir'e, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ve milletvekili adayları Ercan Öztürk ile Hakan Kuşçuoğlu da eşlik etti.