AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, Düzce'de konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, şehir hastanelerinin öneminin pandemi döneminde anlaşıldığını belirterek, "Pandemi sürecinde şehir hastanelerinin varlığı, Avrupa ülkeleri dahil tüm dünyada en iyi yönetilen ülkenin Türkiye olmasını sağlayan bir faktör oldu.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, şehir hastanelerinin öneminin pandemi döneminde anlaşıldığını belirterek, "Pandemi sürecinde şehir hastanelerinin varlığı, Avrupa ülkeleri dahil tüm dünyada en iyi yönetilen ülkenin Türkiye olmasını sağlayan bir faktör oldu." dedi.

Düzce'de temaslarda bulunan Keşir, MÜSİAD Düzce Şubesini ziyaret ederek yeni başkan Özgür Sağlam'a görevinde başarılar diledi.

Ziyaretin ardından AA muhabirine açıklama yapan Keşir, Düzce'nin Akçakoca ilçesine yapılması planlanan 50 yataklı, 3 ameliyathane ve 5 yoğun bakımlı Devlet Hastanesi projesinin tamamlandığını ve yapımı için 23 Şubat'ta ihaleye çıkılacağını söyledi.

Hastane projesine ilişkin bilgi veren Keşir, "Akçakoca Devlet Hastanesi çok uzun süredir üzerinde çalıştığımız uğraştığımız başta bir arsa problemi yüzünden epey bir zaman beklediğimiz bir süreç. Proje sürecinde de bir engele takıldık o da bizi biraz oyaladı ama çok şükür projesi tamamlandı artık resmileşti ve inşaat yapım ihalesinin tarihi belli oldu. Az önce bakanlıktan bilgisini aldım Şubat ayının 23'ünde ihaleye çıkarılacak. Değişen maliyetlerden dolayı maliyet analizi ve onların güncellenmesi falan zaman almıştı çok yakından takip ediyoruz artık." diye konuştu.

"20 yıldır süren sağlıkta başarı hikayemizi devam ettiriyoruz"

Şehir Hastanelerinin pandemi döneminde ön plana çıktığını ve çok önemli olduğunun altını çizen Keşir, şunları söyledi:

"Şehir Hastanelerini yaparken muhalefet vizyonsuzluğu ile bu hastanelerin kıymetini ve önemini bilemedi ve çok ağır eleştiriler yaptılar. Pandemide gördük şehir hastanelerinin tam donanımlı ve ne kadar kıymetli olduğunu. Pandemi sürecinde şehir hastanelerinin varlığı Avrupa ülkeleri dahil tüm dünyada en iyi yönetilen ülkenin Türkiye olmasını sağlayan bir faktör oldu. 20 yıldır süren sağlıkta başarı hikayemizi devam ettiriyoruz. Bu vesileyle Sağlık Bakanımızın da üzerinde durduğu alınıp da gidilmeyen randevuların bu kadar oturmuş bir sistemde handikap oluşturduğunu buradan belirtmek isterim. Gidilemeyecek randevuları sistem üzerinden iptal etme alışkanlığını da edinmemiz gerekiyor, bunu da buradan hatırlatmak isterim."

"Deprem bizi hem fiziken hem de ruhen sarstı"

23 Kasım'da Düzce'de meydana gelen 5,9 şiddetindeki depremin ardından kentte yapılan çalışmalardan bahseden Keşir, yapı stokunun yüzde 75 iyi olduğunu belirtti.

Yıkılan binaların yerine Düzce'nin yerel özelliklerine uygun mimariyle yenilerini yapacaklarının altını çizen Keşir, "Deprem bizi hem fiziken, hem de ruhen sarstı. Eski günleri hatırladık ama bana da 'geçmiş olsun' diyenlere de söylediğim gibi çok şükür bir tek can kaybımız bile olmadı. Bunun temel sebebi yapı stokumuzun yüzde 75 iyi olması." dedi.