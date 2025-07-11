Ayasofya'nın Açılışı İçin Yürüdüler

Ak Parti Gençlik Kolları üyeleri, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılışının 5'inci yılı dolayısıyla Beyazıt'tan Ayasofya'ya yürüdü.

Ak Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığınca "Fetih Nesli Ayasofya'ya Yürüyor" sloganıyla düzenlenen programda üyeler, Beyazıt Meydanı'nda toplandı.

Gruptakiler, akşam namazı sonrası ellerindeki pankart ve meşalelerle sloganlar eşliğinde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne yürüdü.

Ak Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, yürüyüşün ardından cami önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, çok özel bir günde bir arada olduklarını söyledi.

Beyazıt'tan başlayan yürüyüşü Ayasofya'da nihayete erdirdiklerini belirten Özdemir, "Hamdolsun bugün ülkemiz adına güzel bir imzanın, gelişmenin üzerine bir araya geldiğimiz, güzel bir topluluğun oluştuğu programda beraberiz. 10 Temmuz 2020'de, 86 yıllık hüzünlü bir parantezin kapanışına hep birlikte şahit olduk. Ayasofya Camimizin müze olduktan sonra tekrar ibadete açılmasının 5'inci yılını tamamlamış bulunmaktayız. Hem İstanbullular hem ülkemizdeki tüm kardeşlerimiz adına bu kutlu imzayı atan saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı ifade ediyoruz." diye konuştu.

Özdemir, Ayasofya'nın fethin sembolü olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"1453'te Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethettikten sonra Ayasofya cami olarak ibadete açılmıştı. O gün İstanbul'daki tüm ahali de kendi inancıyla kendi ibadetlerine devam etmişti. Burada Müslüman kardeşlerimiz ibadetlerine başlamıştı. Bu ibadethane olmasının kesintiye uğraması sonrasında hamdolsun Ayasofya'nın zincirleri kırıldı ve Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde tekrardan ibadete açılmış olması tüm ülkemizdeki inançlı kardeşlerimizi de en üst ölçekte mutlu etmiştir."

"Bir tarihi şan ve şerefle anmak için buradayız"

Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş de bir tarihi şan ve şerefle anmak için burada olduklarını ifade etti.

Tarihe altın harflerle yazılan bir adımın yıl dönümü için bir araya geldiklerini kaydeden İbiş, "10 Temmuz 2020. Bugün, ecdadın sancağını düşürmeyenlerin, Ayasofya'nın kapısında nöbet tutanların, 'Ayasofya açılsın.' diye dua eden milyonların gözyaşıyla yıkadığı bir günün yıl dönümüdür. 86 yıl boyunca hasret kaldığımız Ayasofya Camimizin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın attığı imzayla zincirlerinin kırıldığının yıl dönümüdür. 86 yıl boyunca susturulan minareler bugün tekrar ezanla inliyorsa, bu güçlü iradenin nişanesidir. 86 yıl boyunca mahzun bekleyen Ayasofya bugün ümmetin secdesiyle şerefleniyorsa, bu Cumhurbaşkanımızın tarihi adımı neticesindedir." şeklinde konuştu.

İbiş, Ayasofya'nın açılışının sadece taş duvarlara vurulmuş zincirlerin kırılması değil, yıllardır susturulmuş hakikatin ve tarihten silinmeye çalışılan şuurun yeniden göğe yükselmesi olduğunu vurguladı.

Tarihe sahip çıkan bir gençliğin mensupları olduklarını dile getiren İbiş, şunları kaydetti:

"Bugün buradan bir kez daha ilan ediyoruz, Ayasofya bizim medeniyetimizin aynasıdır, Ayasofya milletimizin kıyamete kadar sürecek kararlılığının en büyük sembolüdür. Bizler bu şanlı mirasa sahip çıkmaya ant içmiş gençliğiz. Bugün burada tarihe bir kez daha not düşüyor, ecdada selam veriyor, geleceğe sesleniyoruz. Ayasofya bizimdir ve bizim kalmaya devam edecektir. Gençler olarak bizlere böylesine büyük bir mirası bırakan bu güçlü iradenin, vizyonun, başarının mimarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha teşekkür ediyoruz."

Açıklamaların ardından katılımcılar, yatsı namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı.

Etkinliğe, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce ve çok sayıda partili katıldı.