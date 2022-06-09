AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: "Terör unsurlarını, ülke sınırları dışında bertaraf etmek için büyük gayret gösteriyoruz" - Haberler

Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, terörle mücadelede Türkiye'nin çok yol aldığını ve terörün ülke gündeminden çıktığını söyledi.

Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Gaziemir Fuar Alanı'nda gerçekleştirilen AK Parti İzmir İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türk milletinin daha iyi şartlarda hayat sürmesi için mücadele ettiklerini söyledi.

Son 2,5 yılda Kovid-19 salgını nedeniyle dünyada bütün sistemlerin altüst olduğunu anlatan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Öngörülebilirlik kayboldu ve birçok ülkede maalesef bu koronavirüs dolayısıyla çok büyük acılar yaşandı. Türkiye bu sürece hazırlıklı girdiği için evelallah pandemiyi, koronayı en az hasarla atlatan ülkelerin başında olduğu gibi, aynı zamanda da dünyada ihtiyaç sahibi 160 ülkeye yardım elini de uzatan nadir ülkelerden birisi oldu. Şehir hastanelerimiz hazır olduğu için biz pandemiyi en az zararla atlatan ülke olduk."

"Türkiye'nin yoluna devam etmesi lazım"

Konuşmasında Ukrayna-Rusya Savaşı'na değinen Yıldırım, Türkiye'nin kuzeyinde yeni bir kriz alanını oluştuğunu belirtti. Yıldırım, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Rusya ve Ukrayna Savaşı'yla beraber dünya tekrar yeni bir belirsizliğin eşiğine geldi. Krizleri yönetebilirsiniz ama belirsizliği yönetmek neredeyse imkansızdır. Onun için de Türkiye'nin bölgede dimdik olarak, güçlü olarak yoluna devam etmesi lazım. Türkiye, Avrasya coğrafyasının istikrar adasıdır. Avrasya coğrafyasında geleceğin planlanmasında terör örgütlerinin ortadan kaldırılmasında en büyük çabayı, en büyük fedakarlığı yapan ülke Türkiye'dir."

Türkiye'nin 40 yıldır terörle mücadele ettiğini hatırlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Özellikle sınırlarımızın güneyinde yaşanan istikrarsızlıklara, iç savaşlara bağlı olarak topraklarımızı, vatandaşlarımızı hedef alan terör unsurlarına karşı amansız mücadele vermeye devam ediyoruz. Bu mücadelede çok yol aldık ve dedik ki 'Terör Türkiye'nin gündeminden çıkacak'. Elhamdülillah onu da başardık. Ancak sadece topraklarımızda değil güney sınırlarımız boyunca terör unsurlarını, ülke sınırları dışında bertaraf etmek için büyük gayret gösteriyoruz. İşte bunun için Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı gibi birçok operasyonları başarıyla tamamladık ve bundan sonra da aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz."

AA / Güncel