AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Surp Vartanants Vakfı'nın iftarına katıldı Açıklaması

Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Bu akşam kurulan bu iftar sofrasının vermek istediği mesaj şudur. Acı, kan, gözyaşı, geçmişte insanlığın en büyük belası olmuş, bugün de olmaya devam ediyor. Dolayısıyla bize düşen ayrışmayı, kutuplaşmayı, din ve inanç farklılığını öne çıkarmayı değil, insanlık değerlerimizi, birliğimizi, beraberliğimizi çok daha fazla ifade etme zamanıdır." dedi.

Feriköy'deki Surp Vartanants Kilisesi Vakfı ev sahipliğinde gerçekleştirilen iftar programına katılan Yıldırım, sofrada bulunan herkesi sevgiyle, muhabbetle selamladığını söyledi.

"Bugün biz Müslümanlar için önemli bir gece, Kadir Gecesi. Bin aydan daha hayırlı olduğu mukaddes kitabımızda ifade edilen gecede, iki dinin mensuplarının bir araya geldiği iftarda bulunmak farklı bir anlam ifade ediyor" diyen Yıldırım, şöyle devam etti:

"Cenabıhakk'ın, Tanrı'nın mesajları bütün insanlaradır. Bütün peygamberler insanları doğru yola sevk etmek için gönderilmiştir ve dolayısıyla dinimizin adının İslam veya Hristiyan, Yahudilik olması bu gerçeği değiştirmez. Bu akşam kurulan bu iftar sofrasının vermek istediği mesaj şudur. Acı, kan, gözyaşı, geçmişte insanlığın en büyük belası olmuş, bugün de olmaya devam ediyor. Dolayısıyla bize düşen ayrışmayı, kutuplaşmayı, din ve inanç farklılığını öne çıkarmayı değil, insanlık değerlerimizi, birliğimizi, beraberliğimizi çok daha fazla ifade etme zamanıdır."

Türkiye-Ermenistan ilişkileri

Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde gelinen noktaya da değinen Yıldırım, "Son günlerde Ermenistan ile Türkiye arasından normalleşme sürecinin başlamasını fevkalade önemli buluyorum. Bu amaçla hava taşımacılığı başladı. Burada Türk vatandaşı olmayan çok fazla Ermeni vatandaşları var. Bunların gitmesi, gelmesi mümkün hale geldi. Bunlar güzel şeyler ama bir de bakıyoruz ki ne zaman beraber yaşadığımız ortak sevinçlerimizin olduğu komşularımızla, normalleşme sürecine Azerbaycan, Ermenistan, Türkiye, girmeye başladığımızda ne oluyor? Uzak ülkelerden bir kışkırtma hareketi başlıyor. Bunu hepimiz ibretle izliyoruz. Bunun hiçbirimize faydası yok. Biz tasada da kederde de sevinçte de bir olduk, bundan sonra da bir olmaya devam edeceğiz. Özellikle bu sofranın hazırlanmasını çok anlamlı ve zamanlı buluyorum." şeklinde konuştu.

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan da herkese hayırlı iftarlar dileyerek konuşmasına başladı.

Bu iftarın aslında analiz edilmesi gereken bir manzara olduğunu dile getiren Maşalyan, "Bugün bir İslam ritüelini bir kilisede gerçekleştiriyoruz. Bir kilisenin salonundan gerçekleştiriyoruz. Burada İslam dostlarımıza iftarlarını açmaları için bir masa kuruldu. Biz de onlarla beraberiz. Az sonra iftar açılacak ve dua edilecek. Biz de onların dualarına amin diyeceğiz." dedi.

Maşalyan, masada iki damar olduğunu, bunlardan birisinin Ermenilerin Türklerle yan yana olması, diğerinin de Hristiyanların Müslümanlarla yan yana olması olduğunu kaydetti.

Ramazan Bayramı'nı da kutladığını dile getiren Maşalyan, "Yüce Allah bu topraklara ve bütün dünyaya sevgisini indirsin, bereketini indirsin. Bu sofralar hep böyle bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Şişli İlçe Müftüsü Tahsin Aydın tarafından okunan duanın ardından iftar yapıldı.

İftar programına, AK Parti İstanbul milletvekilleri Volkan Bozkır ve Canan Kalsın, MKYK üyesi Sevan Sıvacıoğlu, AK Parti Şişli İlçe Başkanı Gökhan Yüksel ve Surp Vartanants Kilisesi Vakfı Başkanı Murat Öğer, Ermeni cemaatinden temsilci ve vatandaşlar katıldı.