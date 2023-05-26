AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Silivri'de tekstil işçileriyle buluştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 14 Mayıs seçimlerinin ardından Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mevsimlik milliyetçiliğe geçtiğini belirterek, "Ama bu olmaz ki. Bu iş mevsimlik olmaz, yemezler.

Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 14 Mayıs seçimlerinin ardından Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mevsimlik milliyetçiliğe geçtiğini belirterek, "Ama bu olmaz ki. Bu iş mevsimlik olmaz, yemezler. İnsanın aslı varken çakmasıyla bu iş olmaz." dedi.

Silivri Selimpaşa'daki Aydınlı Grup fabrikasında işçilerle bir araya gelen Yıldırım, işçilerin alın ve akıl terleriyle memleketin zenginliğine zenginlik kattığını, ürettikleri ürünlerin dünyanın her tarafında, 66 memlekette, 4 kıtada kullanıcılara ulaştığını söyledi.

Aydınlı Grup kadrosundaki 7 bini aşkın kişinin ülkenin, milletin yüz akı olduğunu dile getiren Yıldırım, üretim yaparak ülkeye ve millete sağladıkları katma değer için işçilere teşekkür etti.

Yıldırım, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna ilişkin "Yatacağız kalkacağız, yatacağız kalkacağız sandıklara 'Evet' mührünü basacağız, Recep Tayyip Erdoğan'ı rekor oyla seçeceğiz." ifadesini kullandı.

Cumhur İttifakı'nın 14 Mayıs seçimlerini 323 milletvekiliyle açık ara önde tamamladığını, bunun da toplam milletvekili sayısının yarısının 23 fazlası olduğunu dile getiren Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na 2,5 milyondan fazla fark attığını, bu sonuçlara bakıldığında aslında seçimin 14 Mayıs'ta bittiğini kaydetti.

Yıldırım, bu sonuca rağmen Anayasa'daki yarıdan bir fazla oy alınması şartından dolayı Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tura kaldığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"2007'de cumhurbaşkanını Meclis seçiyordu. Mecliste bize cumhurbaşkanını seçtirmediler. Seçimi Anayasa Mahkemesine taşıdılar, iptal ettirdiler. Dolayısıyla biz de dedik ki 'Eğer cumhurbaşkanını Meclis seçemiyorsa sahibi seçsin, milletinin kendisi seçsin.' 2007'de bir referandum yaptık. Orada salt çoğunluğu da biz koyduk. Yani hayatı biraz kendimize zorlaştırdık. Çıtayı yükselttik. Niye? Daha çok temsilde adalet olsun, daha fazla katılım olsun. Onun için yaptık. Halbuki başka ülkelerde kim fazla oy alırsa seçiliyor. İkinci tura kalmasından dolayı zamanınızı aldığımızdan dolayı kusura bakmayın. 15 gün işi öteledik."

"Onun için referandum diyor. O da kabullenmiş"

Binali Yıldırım, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bu bir referandumdur" dediğini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Belli ki artık ikinci turda havlu atmış. Kendisini yok sayıyor. Onun için referandum diyor. O da kabullenmiş. Hayırlı uğurlu olsun. Ne diyelim. Sandıkta, cumhurbaşkanını rekor oyla seçmekle kalmıyoruz muhalefeti, muhalefetin adayını, yancılarını, arkasındakileri, dağdakileri, Pensilvanya'dakilerinin tamamını da sandığa gömüp siyaset sahnesinden siliyoruz. Böylece bu seçim hiç kimsenin kaybetmeyeceği bir seçim olacak. Herkesin kazanacağı bir seçim olacak, Türkiye'nin kazanacağı bir seçim olacak. Muhalefetin de kazanacağı bir seçim olacak. Çünkü yeni baştan daha tutarlı, daha kaliteli bir muhalefet karşımızda olacak ki biz de daha iştahlı iş yapalım. Muhalefet güçlü olursa sağlam olursa iktidar da diri olur. Bugün maalesef Türkiye'de muhalefet sorunu var. Liderlik sorunu yok."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bazı Avrupalıların ve Amerikalıların "diktatör" dediğini, şimdi ise "Diktatör olsaydı ilk turda istediği sonuçla seçilirdi." ifadelerini kullandıklarını ifade eden Yıldırım, "Günaydın, demek lazım. 'Uyan da balığa gidelim' demek lazım." dedi.

Yıldırım, programa katılan AK Parti Milletvekili Şamil Ayrım'ın kaza arkadaşı olduğunu belirterek, "Arabada dört takla attık, birbirimizle kucaklaşarak hayata tutunduk. Demek ki nasipte sizlerle bir araya gelmek varmış." ifadelerini kullandı.

"50 artı 10 deyip yolumuza devam edelim"

Yıldırım, 28 Mayıs'taki seçimde yüzde 10'luk bir fark atmak istediklerini dile getirerek, "50 artı birle falan uğraşmayalım. 50 artı 10 deyip yolumuza devam edelim. Rehavet yok, gevşeme yok. Sandık önemlidir, sandıklara sahip olmak önemlidir. Çünkü oy namustur. O oylara sahip çıkmak da bizim vazifemizdir." değerlendirmesini yaptı.

Bunun normal bir seçim olmaktan çıktığını anlatan Yıldırım, "Hatırlayın, adaylar belli oldu, dağdan, Kandil'den, Avrupa'dan, her taraftan avaz avaz bağırmaya başladılar. Destek açıklaması yaptılar. FETÖ alçakları, 'Dönüş biletimizi aldık, geliyoruz.' demeye başladılar. 14 Mayıs'tan sonra kafaları karıştı. Biraz beklemeye geçtiler, biletlerini açığa aldılar. Biletleri yanacak. Vize yok, gelemezler. Çünkü 15 Temmuz'da 252 şehidimizin hesabı sorulacak." diye konuştu.

Binali Yıldırım, sözlerini "14'ünde gördüler ki manzara farklı, Kemal Bey şu anda mevsimlik milliyetçiliğe geçti. Ama bu olmaz ki. Bu iş mevsimlik olmaz, yemezler. İnsanın aslı varken çakmasıyla bu iş olmaz. Vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı, devletimizi canımızdan kutsal biliriz. Onun için yapmayacağımız hiçbir şey yok." ifadeleriyle tamamladı.