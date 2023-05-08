AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Siirt'te halka hitap etti Açıklaması

Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Elhamdülillah yurdun her köşesinde artık barut kokuları değil, güller açıyor." dedi.

Yıldırım, Siirt'teki temasları kapsamında Güres Caddesi'nde vatandaşlarla sohbet etti.

Ak Parti Seçim Bürosu'nu da ziyaret eden Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 14 Mayıs'ta önemli bir seçim için sandık başına gideceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 Aralık 1997'de Siirt'te vatandaşlara hitap ederken okuduğu Ziya Gökalp'e ait bir şiir nedeniyle yargılandığını ve hapis cezasına mahkum edildiğini anımsatan Yıldırım, 2003'te yapılan ara seçimlerde AK Parti Siirt Milletvekili Adayı Mervan Gül'ün istifa ederek, yerini Erdoğan'a verdiğini anlattı.

O dönemde Siirt halkının "Yiğit düştüğü yerden kalkar" dediğini vurgulayan Yıldırım. "Dediniz ki, 'Enişte, reis, sen üzülme. Yiğit düştüğü yerden kalkar' ve Siirt üstüne düşenin fazlasını yaptı, Recep Tayyip Erdoğan ve onun yol arkadaşları da bunu karşılıksız bırakmadı. Bölgemizin, illerimizin, Güneydoğu'muzun kabusu haline gelen terörü bitirdik mi gençler? Sizin kardeşlerinizi dağa çıkaranlara dersini verdik mi? Onlara en güzel cevabı pazar günü sandıkta vereceksiniz." diye konuştu.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının açıklanmasının ardından yapılan açıklamalara dikkati çeken Yıldırım, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı adayları açıklanır açıklanmaz hep bir ağızdan Kandil'den PKK, Suriye'den PYD/YPG, Amerika'dan FETÖ, bunlar yetmezmiş gibi Avrupa'nın en ileri gelen gazeteleri, dergileri koro halinde, 'Bu sefer Recep Tayyip Erdoğan seçilemeyecek, kaybedecek' diye çağrı yaptılar. Pazar günü vereceğiniz oylar onlara en güzel cevap olacak."

Terör örgütü PKK'nın gençlerle ilgili bir derdinin bulunmadığını dile getiren Yıldırım, Kürtlerin de Türklerin de Arapların da terör örgütü PKK gibi bir belası olduğunu belirtti.

"Aramıza giren bu eli kanlı terör örgütlerini aramızdan kaldırıp attık. Milletimizle buluştuk, Siirt'le buluştuk." diyen Yıldırım, şöyle konuştu:

"Şırnak, Hakkari, Van, Mardin, Batman, Diyarbakır, Bingöl ve Bitlis'le buluştuk. Elhamdülillah yurdun her köşesinde artık barut kokuları değil, güller açıyor. Cudi'de, Kato'da, Besler Dereler'de güller açıyor. Çünkü Besler Dereler'den Pervari üzerinden Van'a giden yolu da yapıyoruz, onu da yakında bitireceğiz. Annelerin gözlerinin yaşları dinecek, gençlerimizin bahtları açılacak. Bu kan emicilere, bu emperyal ülkelerin maşalarına Siirt geçit vermeyecek, ben buna inanıyorum. Gelecek Türkiye'nin, gelecek Siirt'in, gelecek gençlerindir. Artık terörün işi bitmiştir, bir daha bu topraklarda ayağımıza bağ olmayacaklar, kardeşleri kardeşlere kırdıramayacak."

AK Parti Kadın Kolları Seçim Bürosu'nu da ziyaret eden Yıldırım, burada vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.