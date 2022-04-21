AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'nı kabul etti - Haberler

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AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'nı kabul etti

AA - Muhammed Ali Toruntay - Güncel
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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Peru'da düzenlenen Down Sendromlular Futsal Şampiyonası'nda üçüncü olan milli takım sporcularını kabul etti.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Peru'da düzenlenen Down Sendromlular Futsal Şampiyonası'nda üçüncü olan milli takım sporcularını kabul etti.

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, Yıldırım parti genel merkezindeki kabulünde yaptığı konuşmada, milli sporcuları tebrik etti.

Ay yıldızlı bayrağın dalgalanmasıyla göğüslerinin kabardığını belirten Yıldırım, sporculardan yeni başarılar beklediklerini dile getirdi.

Yıldırım, kabulün ardından milli sporcularla şampiyonluk kupası eşliğinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

AA / Muhammed Ali Toruntay - Güncel

Politika, Spor, Güncel, Haberler

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