AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, İzmir'de düzenlenen iftar yemeğinde konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Ecdattan aldığımız tek vatan, tek millet, tek bayrak, tek devlet ülküsünü kanımızın son damlasına kadar her Türk evladı olarak savunacağız ve muhafaza etmeye çalışacağız.

Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Ecdattan aldığımız tek vatan, tek millet, tek bayrak, tek devlet ülküsünü kanımızın son damlasına kadar her Türk evladı olarak savunacağız ve muhafaza etmeye çalışacağız. Onun için oy ve iktidar uğruna asla bölücülerle, asla FETÖ'cülerle birlikte yol yürümeyeceğiz." dedi.

Ak Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından Narlıdere'deki bir otelde düzenlenen "Gönül Sofrası" iftar yemeğinde konuşan Yıldırım, 2011 yılında İzmir'den milletvekili adayı olduğunda "35 İzmir 35 Proje"yi açıkladığını, geçen zaman içinde projelerin bir çoğunun hayata geçirildiğini söyledi.

Yıldırım, İzmir'in her konuda önemli bir kent olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Atatürk, İzmir İktisat Kongresi'ni toplayarak Cumhuriyet daha ilan edilmeden modern Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik politikalarını bütün dünyaya ilan etmiştir. Acaba Atatürk'ün İktisat Kongresi'ni topladığı tarihi bina ne olmuş. Ben söyleyeyim. 1979 yılında CHP'li belediye başkanı tarafından yıkılmış. Şimdiki başkanımız tarafından da otopark yapılması için çalışmalar başlamıştı. İktisat Kongresi'nin toplandığı bu tarihi bina tarihten silinemez dedik. Tescilli hale getirdik valiliğimiz önderliğinde aynısını aynı ölçülerde ve özelliklerde kongre binasını yaptık. Kongre binamız orada duruyor. İzmirlilere birçok etkinlikte hizmet etmeye devam edecek. Biz yıkmak değil, yok etmek anlayışıyla asla yapmadık. Siyaseti hizmetin bir aracı olarak gördük."

Yıldırım, 20 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yorulmadan hizmet etmeye devam ettiklerini, son nefesine kadar Türkiye için çalışmayı sürdüreceğini aktardı.

Türkiye'nin çok hareketli ve dinamik bir coğrafyada olduğunu hatırlatan Yıldırım, "Ülkeler işgal edildi. Etrafımızda tehditlerle karşı karşıyayız. Bu tehditler altında bize düşen nedir? Güçlü olmak ve güçlü olarak devam etmekten başka bir şansımız yok. Bunu herkes kafasına yazsın. Bu bir siyaset değil, bir hakikatin ifadesidir. Onun için savunma sanayimize önem veriyoruz. Hamdolsun geldiğimiz noktada en gelişmiş silahları yapabilir hale geldik. Uçak gemisini bir alt modeli amfibi zırhlı sınıfındaki TCG Anadolu gemisini yaptık. Deniz Kuvvetleri envanterine teslim ettik." dedi.

Yıldırım, yapılan çalışmalarla Türkiye'nin artık parmakla gösterilen bir ülke olduğunu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından da deprem konutlarının hızlı bir şekilde yapılmaya başlandığını hatırlattı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin parasal maliyetinin 2 trilyon lira olduğunu anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bu şartlar altında vatandaşımız karar verecek. 4 adayımız var ama 2 iddialı aday arasında karar verecek. Bu karar tabi ki Türkiye'nin yeni yüzyılını belirleyen karar olacak. Düşünün daha seçim olmadan üleşmeyi, paylaşmayı ve arpalıkları esas alan bir 6'lı ve 7'li birbirine benzemeyen bir ekiple mi yola gidecek? Yoksa 20 yıldır dağ gibi sorunları dağ gibi hizmetlere dönüştürmüş. İstikrarı ve güveni, darbelere ve vesayetlere rağmen başarıyla atlatmış kararlı istikrarlı bir lidere ve yönetime mi karar verecek? Bu kararı İzmir verecek Türkiye verecek."

Yıldırım, Millet İttifakı'nın 7 tane cumhurbaşkanı yardımcılığı olduğunu ve şimdiden dağıtıldığını hatırlattı.

Belediye başkanlarının hali hazırda görevlerinin olduğunu aktaran Yıldırım, "O şehrin insanları bunları belediye başkanlığı yapsın diye seçti. Siz şimdi bu görevleri daha yerine getirmeden onlara yeni bir makam hazırlıyorsunuz. Bu ne biçim yönetim anlayışıdır. Bu başkanlara oy veren o şehrin insanlarına karşı saygısızlıktan başka bir şey değildir." diye konuştu.

Türkiye'nin birliği, beraberliği, kardeşliği için verilecek oyların büyük öneminin olduğunu hatırlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"20 yıldır bölücü terör örgütünü Türkiye'nin gündeminden indirdik. Burada şehit aileleri var. 40 bin şehit verdiğimiz ülkede. Bu terör örgütünü açıktan destekleyenlerle iş tutanlara bu şehitlerin hakkını helal etmediğini düşünüyorum. Açık açık terör örgütünün dağ temsilcileri, Avrupa temsilcileri gece gündüz karşı ittifakı desteklediklerini açıklıyorlar. Getirecekleri, kandır gözyaşıdır. Bölünme kavgasıdır. Bu toprakları bize emanet edenler, asla ve asla bu topraklarda operasyona izin vermemize müsaade etmezler. Ecdattan aldığımız tek vatan, tek millet, tek bayrak, tek devlet ülküsünü kanımızın son damlasına kadar her Türk evladı olarak savunacağız muhafaza etmeye çalışacağız. Onun için oy ve iktidar uğruna asla bölücülerle, asla FETÖ'cülerle birlikte yol yürümeyeceğiz. Bunu siz değerli kardeşlerimize bu vesileyle ifade etmek isterim.

Bunları iyi tanımamız lazım. Kişilerle benim işim yok. İnsan olarak herkes iyi olabilir. Ama arka plana bakalım. Amerika niye hararetle Türkiye'den Recep Tayyip Erdoğan'ın gitmesini istiyor? Emperyal güçler niye Türkiye'nin gitmesini istiyor? Çünkü bu bölgede istikrarsızlaştıramadıkları tek ülke var. Dimdik duran Türkiye Cumhuriyeti'dir ve onun lideri Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu seçim sıradan bir seçim değil. Bu seçim Türkiye'nin bağımsız olarak güçlü olarak bölgesinde ve dünyada sesinin daha gür çıkması için teröre karşı, bölücülüğe karşı mücadelenin devam etmesi için hayati öneme sahip."

Eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise geçmişin geleceğin aynısı olduğunu, Ak Parti'nin örnek projeleri hayata geçirmeye devam edeceğini aktardı.

Ak Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ise Yıldırım'a İzmir için yaptığı başarılı çalışmalar nedeniyle teşekkür etti.

Saygılı, "Türkiye Yüzyılı en önemli özelliği geleceğe güvenle bakmak, doğru adamla, doğru zamanla ve doğru bir ekiple şehrimiz ve ülkemiz için en güzel çalışmalara imza atacağız." şeklinde konuştu.

İftar yemeğine, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir milletvekili adayı Eyüp Kadir İnan, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti İzmir milletvekilleri ve adayları, şehit aileleriyle, iş insanları ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.