AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, "Genç Üyeler Katılım Töreni"ne katıldı (2)

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, gençlerin 2023 iktidarını belirleyeceğini belirterek, "7 milyon genç kardeşimiz sandığa gidecek, oy verecek ve Türkiye'nin geleceğine karar verecek. Onun için çok daha fazla çalışmaya ihtiyacımız var." dedi.

Sultanbeyli'de gençlerle iftar yapan Yıldırım, daha sonra AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanlığı tarafından Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Genç Üyeler Katılım Töreni"ne katıldı.

Burada konuşan Yıldırım, AK Parti'nin, 12 milyona yaklaşan üyesiyle dünyanın en büyük siyasi organizasyonu olduğunu dile getirerek, partisinin kurumsal olarak gençlere, kadınlara yer verdiği söyledi.

Seçilme yaşını 25'ten 18'e düşürdüklerini hatırlatan Yıldırım, ana muhalefetin ise "Ne yapıyorsunuz? 18'e seçilme yaşını niye düşürüyorsunuz? Bu çocuklara mı ülkenin yönetimini teslim edeceksiniz?" dediğini kaydetti.

Yıldırım, çocuklar denilen gençlerin 15 Temmuz'da FETÖ'ye hak ettiği dersi verdiğini belirterek, "O gece ay yıldızlı bayrağı göklere sizler çıkardınız. Ezanlar dinmedi, alçak FETÖ örgütü hak ettiği cezayı gördü. Onun için bu ülkenin gençlerine güvenmeyenlere, bu ülkenin gençleri hiçbir şekilde güvenmeyecektir." diye konuştu.

Adım adım ilerledikleri 2023'ün, sıradan bir tarih değil Cumhuriyetin 100. yılı olduğunu dile getiren Yıldırım, "Sizin küçümsediğiniz gençler 2023 iktidarını belirleyecek. 7 milyon genç kardeşimiz sandığa gidecek, oy verecek ve Türkiye'nin geleceğine karar verecek. Onun için çok daha fazla çalışmaya ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, gençlere hitaben, "Ülkenin üzerinde hesap yapanlara, PKK, FETÖ terör örgütünü üzerimize salanlara 2023 seçimlerinde cevap vermeye hazır mısınız? Bölücülere hak ettikleri dersi vermeye var mısınız? Tabii 2023'te işimiz bitmiyor. 2024 de var. 2024'e gitmek için önce 2023'ü halletmemiz lazım. 2024'e giden yol 2023'ten geçer." şeklinde konuştu.

"Güçlene güçlene geliyoruz"

Siyasetin rekabet demek olduğunu, siyaset yapan siyasi örgütlerin daha iyi hizmet etmek istedikleri için oy istediklerini aktaran Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama bizim muhalefete, siyasi rakiplerimize bakıyor musunuz? Ne söylüyorlar? Millete ne vadediyorlar, hangi ümitleri, hedefleri ortaya koyuyorlar? AK Parti, 6 bin kilometre kare aldığı bölünmüş yolu, 29 bin kilometreye çakırdı. 'Biz 59 bin kilometreye çıkaracağız.' dediklerini duydunuz mu? Havaalanı sayısını 26'dan aldık, 57'ye çıkardık. 'Biz 80'e çıkaracağız.' dediklerini duydunuz mu? AK Parti iktidarı havayolunu halkın yolu yaptı. 200 milyon yolcuya ulaştık. 520 uçağa ulaştık. 'Biz 400 milyona çıkaracağız.' hedeflerini duydunuz mu?"

Binali Yıldırım, muhalefetin ve siyasi rakiplerinin "Recep Tayyip Erdoğan'ı indireceğiz." dediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Kim diyor? Onların kulağına bu söyleniyor, onlar da tekrarlıyor. Görevleri bu. Şimdi biz de vatandaş da diyor ki 'Recep Tayyip Erdoğan'ı indireceksiniz de ne olacak?'. 'Valla orasını söylemediler bize, ona biz karışmıyoruz.' Avcunuzu yalarsınız. Recep Tayyip Erdoğan milletin adamıdır. 15 Temmuz'daki alçaklar onu indiremedi, siz hiç indiremezsiniz. Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının 20 yıldır geçmedikleri sınav, vermedikleri mücadele kalmadı. Şartlar ne olursa olsun darbe, vesayet girişimleri, FETÖ terör örgütü, PKK/PYD terör örgütü, içeriden ve dışarıdan güçlere karşı amansız mücadele ederek bugünlere geldi. Ne Gezi olayları ne 17-25 Aralık ne MİT tırları ne parti kapatma davası ne de 15 Temmuz bizi yıldırmadı. Güçlene güçlene geliyoruz. Hedefimiz büyük."

"Ay yıldızlı bayrağımızın altında hür ve bağımsız yaşayacağız"

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Türkiye'nin sadece kendiliğinden ibaret olmadığını, 1,5 milyar mazlum milletlerin Türkiye'nin gözüne baktığını, ancak emperyal güçlerin masum ve mazlum milletleri birbirine düşürdüğünü söyledi.

Irak, Suriye, Yemen, Libya gibi ülkelerde yaşananları örnek veren Yıldırım, "Bu topraklarda dik durmalıyız, güçlü olmalıyız, tek yürek, tek bilek, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, ay yıldızlı bayrağımızın altında hür ve bağımsız yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından partiye üye olan gençlere rozetlerini takan Yıldırım, daha sonra partiye yeni katılan gençlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yazdığı 4,5 metreye 2,5 metre büyüklüğündeki destek mektubunu imzaladı. Mektubun ilerleyen günlerde AK Parti Genel Merkezi'ne gönderilmesi planlanıyor.

Törene, AK Parti Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ile parti teşkilatından temsilciler katıldı. temsilciler katıldı.