AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, 'Biz Anadolu'yuz' programında konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Bu seçimde ilk defa, uğruna on binlerce şehit verdiğimiz bölücü terör örgütü ile 15 Temmuz'da şehit verdiğimiz 251 kardeşimizin ölümüne sebep olan FETÖ terör örgütü sandığa geliyor.

Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Bu seçimde ilk defa, uğruna on binlerce şehit verdiğimiz bölücü terör örgütü ile 15 Temmuz'da şehit verdiğimiz 251 kardeşimizin ölümüne sebep olan FETÖ terör örgütü sandığa geliyor. Sandığa ortak oluyor. Bu seçim, PKK ve FETÖ terör örgütünü meşrulaştırma seçimidir. Bunu kafanıza iyi yerleştirin." dedi.

Yıldırım, Çekmeköy Nikah Sarayı'nda düzenlenen "Biz Anadolu'yuz" programında, Sivas, Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan ve Iğdırlılar ile kahvaltıda bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada, 3 Kasım 2002'den beri 15 seçim yapıldığını, her seferinde de milletin desteğini alarak yola devam ettiklerini belirten Yıldırım, ancak 14 Mayıs seçiminin biraz daha farklı olduğunu dile getirdi.

Katılımcılara, "Neden farklı biliyor musunuz?" diye soran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bu seçimde ilk defa, uğruna on binlerce şehit verdiğimiz bölücü terör örgütü ile 15 Temmuz'da şehit verdiğimiz 251 kardeşimizin ölümüne sebep olan FETÖ terör örgütü sandığa geliyor. Sandığa ortak oluyor. Bu seçim, PKK ve FETÖ terör örgütünü meşrulaştırma seçimidir. Bunu kafanıza iyi yerleştirin."

ABD Başkanı Joe Biden'ın iki yıl önce yaptığı, "Türkiye'de biz, Tayyip Erdoğan'ı darbeyle dayatmayla indiremedik. Her seferinde de güçlenerek çıktı. Tek yolumuz kaldı. Seçimde onun rakiplerini, muhalefeti açıktan destekleyerek bu sefer başaracağız." şeklindeki açıklamasını hatırlatan Yıldırım, "Bu seçim, bizim seçimimiz olmaktan çıktı. Bu seçim, bölgemizi yeniden şekillendirmeye çalışan, emperyal güçlerin ve onların maşası PKK, YPG, PYD örgütlerinin, FETÖ'nün sahne aldığı bir seçime dönüştü." diye konuştu.

"Daha dereyi görmeden paçayı sıvadılar"

Millet İttifakı'nı "menfaat ittifakı" olarak nitelendiren Yıldırım, "Niye menfaat ittifakı diyorum? Daha dereyi görmeden paçayı sıvadılar. Bol bol cumhurbaşkanı yardımcılığı dağıtıyorlar. Bol bol bakanlık dağıtıyorlar. Bol bol vekillik dağıtıyorlar. Kimin hakkını kime veriyorlar? Önce bir milletin önüne gelin. Millet sizi seçsin, ondan sonra bol keseden verirsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanlarının seçim sürecinde yer almasını eleştiren Yıldırım, şöyle devam etti:

"Baktılar ki Kemal Kılıçdaroğlu tek başına olmuyor, zayıf kalıyor. İki tane de belediye başkanını yanına verdiler. Siz, bu şehrin belediye başkanını, bu şehrin işlerini yapsın, altyapısını yapsın, üstyapısını yapsın, trafiğini çözsün diye seçtiniz. Nerede şimdi bu arkadaş? Sizden izin aldı mı? Anadolu'yu dolaşıyor. Cumhurbaşkanlığı seçim propagandası yapıyor. Bu bir kere neresinden bakarsanız bakın sizin verdiğiniz oylara karşı yapılan bir yanlıştır."

Doğuda, 21 yıl boyunca yapılan yatırımlara değinen Yıldırım, seçmenlerden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye, 5 yıl için bir kez daha oy vermelerini istedi.

"Büyük resim Türkiye'yi işgal planıdır"

Enflasyonun düşmeye başladığını ifade eden Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Enflasyon yüzde 40 açıklandı. Enflasyon daha da düşecek. Bunlar geçici. Küçük sorunların içinde kaybolmayalım. Büyük resme bakalım. Büyük resim Türkiye'yi işgal planıdır. 15 Temmuz'da, bu ülkenin cumhurbaşkanını, başbakanını öldürmek istediler. Öldürmek için de her türlü gayreti gösterdiler. Amaçları, bu ülkeyi sömürgecilerin egemenliği altına sokmaktı. İşte o gece, bu yüce millet, bu aziz millet öyle bir şahlandı ki meydanları doldurdunuz, bayrağı indirmediniz, ezanları dindirmediniz."

"Sinir uçlarını kaşımak bu millete yapılacak en büyük kötülüktür"

Konuşmasının devamında Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Alevi" açıklamasını eleştiren Yıldırım, "Biz bugüne kadar kimin mezhebini sorduk? Kimin etnik kimliğini sorguladık? Sen, 'Sünni misin? Alevi misin?' Bize ne kardeşim. Bizi birbirimize bağlayan 4 tane ilkemiz var; Rabb'imiz bir, kitabımız bir, peygamberimiz bir, yolumuz hak. Bunun dışındakiler teferruat." diye konuştu.

Yıldırım, Sivas, Kahramanmaraş ve Çorum'da yaşananları hatırlatarak, "Bu sinir uçlarını kaşımak bu millete, bu ülkeye yapılacak en büyük kötülüktür. Durup dururken hiç de yeri yokken 'Ben Alevi'yim' diye ortaya çıkmak... Kime ne mesaj veriyorsun? Alevi de bizim, Sünni de bizim. Bu hesap yanlış hesaptır. Bizi birbirimize düşürmek isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Birtakım sorunlar olduğunu ancak sorunları çözecek iradenin de Recep Tayyip Erdoğan'da var olduğunu dile getiren Binali Yıldırım, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Hizmetler, projeler o kadar sıradanlaştı ki insanlar 'Aaa yerli otomobil yapılmış, hayırlı olsun.' diyor, geçiyor. Akkuyu'da nükleer santral yapılmış. 'Hayırlı olsun' diyor, geçiyor. Avrupa'nın en uzun tüneli yapılmış, 'Hayırlı olsun' diyor, geçiyor. Büyük projeler sıradanlaştı. Ama öbür taraf ne yapıyor? Başlayan metro hattını toprakla dolduruyor. Yüzlerce vaadi var, 1500 deprem dönüşüm konut vaadi var İstanbul'da. Yapıldı mı? Hiçbir şey yok. Takdir sizin, karar sizin."