AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, 25. Kayısı Festivali'ne katıldı AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın esnaf ziyareti Yıldırım kent protokolü ile 25. Kayısı Festivali kapsamında düzenlenen kortej yürüyüşüne katılması Festival programına katılan Yıldırım ve kent protokolünden detay MALATYA - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım,... Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın esnaf ziyareti Yıldırım kent protokolü ile 25. Kayısı Festivali kapsamında düzenlenen kortej yürüyüşüne katılması Festival programına katılan Yıldırım ve kent protokolünden detay MALATYA - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Malatya'da düzenlenen 25. Kayısı Festivali'ne katıldı. AA / Orhan Yoldaş - Güncel Binali Yıldırım AK Parti Malatya Güncel Haberler

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