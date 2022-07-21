AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, 25. Kayısı Festivali'ne katıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, 25. Kayısı Festivali'ne katıldı

AA - Orhan Yoldaş - Güncel
 - Güncelleme:

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın esnaf ziyareti Yıldırım kent protokolü ile 25. Kayısı Festivali kapsamında düzenlenen kortej yürüyüşüne katılması Festival programına katılan Yıldırım ve kent protokolünden detay MALATYA - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım,...

Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın esnaf ziyareti

Yıldırım kent protokolü ile 25. Kayısı Festivali kapsamında düzenlenen kortej yürüyüşüne katılması

Festival programına katılan Yıldırım ve kent protokolünden detay MALATYA - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Malatya'da düzenlenen 25. Kayısı Festivali'ne katıldı.

AA / Orhan Yoldaş - Güncel

Binali Yıldırım AK Parti Malatya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title