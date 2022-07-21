AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, 25. Kayısı Festivali'ne katıldı
AA - Orhan Yoldaş - Güncel
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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın esnaf ziyareti Yıldırım kent protokolü ile 25. Kayısı Festivali kapsamında düzenlenen kortej yürüyüşüne katılması Festival programına katılan Yıldırım ve kent protokolünden detay MALATYA - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım,...
Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın esnaf ziyareti
Yıldırım kent protokolü ile 25. Kayısı Festivali kapsamında düzenlenen kortej yürüyüşüne katılması
Festival programına katılan Yıldırım ve kent protokolünden detay MALATYA - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Malatya'da düzenlenen 25. Kayısı Festivali'ne katıldı.
AA / Orhan Yoldaş - Güncel