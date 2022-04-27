AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan, "27 Nisan e-muhtırası" değerlendirmesi Açıklaması - Haberler

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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan, "27 Nisan e-muhtırası" değerlendirmesi Açıklaması

AA - Muhammed Ali Toruntay - Güncel
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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan, '27 Nisan e-muhtırası' değerlendirmesi Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye demokrasisi bedeli en ağır şekilde ödenmiş, güçlü bir demokrasidir ve bu aziz millet bir daha hiçbir demokrasi dışı anlayış ve girişime müsaade etmeyecektir.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye demokrasisi bedeli en ağır şekilde ödenmiş, güçlü bir demokrasidir ve bu aziz millet bir daha hiçbir demokrasi dışı anlayış ve girişime müsaade etmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, "27 Nisan e-muhtırası"nın 15. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat gibi Türk demokrasisine ve milli iradeye karşı hazırlanan 27 Nisan muhtırasının askeri vesayet heveslilerine karşı, seçilmiş hükümetin sağlam duruşu ile tarihin çöplüğüne atılmış olmasını milletçe takdir ve şükranla hatırlıyoruz. 27 Nisan'ın vesayetçi girişimine karşı konulan irade, 15 Temmuz'daki şanlı milli direnişe de ilham olmuştur. Türkiye demokrasisi bedeli en ağır şekilde ödenmiş, güçlü bir demokrasidir ve bu aziz millet bir daha hiçbir demokrasi dışı anlayış ve girişime müsaade etmeyecektir."

AA / Muhammed Ali Toruntay - Güncel

Numan Kurtulmuş, AK Parti, Türkiye, Nisan, Güncel, Haberler

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