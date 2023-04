AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Sultangazi'de ilçe teşkilatıyla bir araya geldi Açıklaması

Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Allah'ın izniyle 14 Mayıs 2023 de Türkiye siyaseti bakımından yeni bir milat, yeni bir dönemin başlangıcı olur. Sayın Cumhurbaşkanımız yeniden sizin gayretinizle milletin teveccühüyle yeniden cumhurbaşkanı seçilecek, Ak Parti'de parlamentonun açık ara birinci partisi olarak yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Ak Parti Sultangazi İlçe Başkanlığı'nda, AK Parti Sultangazi 3. Kademe İlçe Yönetim Kurulları, mahalle başkanları ve meclis üyeleriyle gerçekleştirdiği teşkilat toplantısında konuşan Kurtulmuş, 21 yıldır iktidarda olduklarını ve en büyük güçlerinin teşkilatları olduğunu dile getirdi.

Kurtulmuş, millete hizmet etmenin kendi siyasetlerinin merkezi olduğunu belirterek, "Bugün Türkiye'de üye sayısı 11,5 milyonu aşmış olan bir büyük siyasi kadroyuz. Kolay değil, 11,5 milyon üye dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşlarından birisine sahip olmak demektir. Bu üyelerimiz, üyelerimizi kaydedenler, hem üyelerimizle irtibatımızı sürdürenler, mahalle çalışmalarımız, ev ev, yüz yüze yaptığımız bütün bu çalışmalarımızda itici gücümüz, esas gücümüz, asli huzurumuz, teşkilat mensuplarımız, kadın kollarımızdır, gençlik kollarımızdır, ana kalelerimizdir." diye konuştu.

Siyasetin aslının yüz yüze temastan geçtiğini belirten Kurtulmuş, her kapının hangi görüşten olursa olsun çalınması gerektiğini, herkese kendilerini anlatmak zorunda olduklarını söyledi.

Kurtulmuş, seçim sürecine girildikten sonra teşkilat olarak hemen seçim faaliyetlerine başladıklarını, kendileri için asıl olan meselenin oy almak değil, milletin gönlüne girmek olduğunu vurguladı.

"Bu seçimde milletimizin gönlünden düşmemeyi başaracağız"

AK Parti'nin milletin gönlüne girme konusunda en başarılı parti olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "Hani adam diyor ya 'Çıkmışsın, yenmiş de yenmiş, yenmiş de yenmiş, yenmiş de yenmiş.' Bu bütün zaferlerin girdiği 13 seçimi kazanmış olmasının ana sebebi sayın Cumhurbaşkanımızın ve AK Parti'nin milletin gönlüne girmeyi başarmış olmasıdır. Şimdi bu seçimde de Allah'ın izniyle gönlüne girmeyi başardığımız milletimizin gönlünden düşmemeyi başaracağız." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, Türkiye'nin geldiği noktadaki kazanımlarının önemini özellikle genç nesle çok iyi aktaracaklarını belirterek, "Allah'ın izniyle de 14 Mayıs 2023 de Türkiye siyaseti bakımından yeni bir milat, yeni bir dönemin başlangıcı olur. Sayın Cumhurbaşkanımız yeniden sizin gayretinizle milletin teveccühüyle yeniden cumhurbaşkanı seçilecek, AK Parti'de parlamentonun açık ara birinci partisi olarak yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Milli savunma sanayisinde büyük başarılar elde edilmeseydi, seçime zayıf girmiş olacaklarını dile getiren Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz mesela Ayasofya'nın ibadete açılması gibi alanlarda kazanımlarımızı gerçekleştirmemiş olsaydık, bu seçime daha zayıf girmiş olacaktık. Biz Türkiye'nin uluslararası alanda rekabet edebilir bir ülke olması için altyapıyı hazırlamasaydık, şimdi daha zayıf bir şekilde seçime girecektik. Altyapısı hem maddi anlamda kuvvetli, hem manevi anlamda kuvvetli bir Türkiye sizlerin gayretiyle belli bir seviyeye geldi.

Şimdi yeni bir dönem başlıyor, yeni bir kapıyı açıyoruz, yeni bir miladı yaşıyoruz. Milat Türkiye Yüzyılı'nın başlıyor olmasıdır. Allah'ın izniyle biz içinde yaşadığımız için farkında değiliz, ama ileride Türkiye tarihini yazanlar 14 Mayıs 2023 seçimiyle birlikte Türkiye'nin nasıl önemli bir döneme geçtiğini, nasıl Türkiye'nin tabiri caizse sınıf atladığını, Türkiye'nin nasıl dünyada çok daha etkili bir ülke haline geldiğini anlatacaklardır."

"Sandığa yansımış oyun zayi olmaması için mücadele edeceğiz"

Kurtulmuş, seçim sürecinde saha çalışmalarının seçim kampanyasının birinci adımı olduğunu, ikinci adımının ise seçim günü yapılan çalışmalar olduğunu ifade etti.

Seçim günü çalışmalarına aylar öncesinden hazırlandıklarını belirten Kurtulmuş, "Yani her bir okulda, her bir sınıfta, her bir sandıkta olmamız gerekir. Her bir ilçe seçim kuruluna sahip olmamız gerekir. Seçim günü faaliyetlerimizi de eksiksiz yerine getireceğiz. Sandıklarımızda AK Parti'nin müşahitleri fevkalade güçlü bir şekilde var olacak ve böylece seçim günü, vatandaşımızın sandığa yansımış olan bir tek oyunun dahi zayi olmaması için bütün gücümüzle mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Sandıklar açıldıktan sonra üçüncü adımın başladığını söyleyen Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Nihai sonuçlar elde edilinceye, ilçe seçim kurulu sonuçları belirleninceye, tespit edinceye kadar ve hatta il seçim kurullarındaki genel olarak seçimin sonuçları elde edilinceye kadar hiçbir arkadaşımız vazifesinden bir şekilde vazgeçmeyecek. Tabiri caizse hiç kimse Uhud'daki dağını terk etmeyecek.

Böylece sandıklarımıza ve sandık sonuçlarımıza sahip olacağız. Ümit ediyorum ki sandıklar açıldığında Recep Tayyip Erdoğan yeniden Türkiye Cumhurbaşkanı, AK Parti yeniden Türkiye'de açık ara birinci parti, Cumhur İttifakı da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hakim olan ittifakı olacak ve Türkiye Yüzyılı istikametinde yolumuza koşar adım devam edeceğiz."