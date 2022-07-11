SREBRENİTSA - AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Srebrenitsa'daki soykırımı asla unutturmayacağız"

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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'un açıklamaları AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Srebrenitsa'daki soykırımı asla unutturmayacaklarını söyledi.

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te işlenen soykırımın 27'nci yılında toprağa verilen 50 kurbanın cenaze törenine iştirak eden Kurtulmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Srebrenitsa'daki anma törenlerine üçüncü kez katıldığını dile getirdi.

Kurtulmuş, "Her buraya geldiğimizde hem akü fabrikasındaki katliamın yaşandığı, büyük zulümlerin yaşandığı alandaki törene katılırken hem de burada cenaze namazları ve defin törenlerine katılırken aynı duyguları hissediyorum." dedi.

Yaşananların büyük acılar taşıdığını belirten Kurtulmuş, "Şehitlerin ruhlarını maneviyatlarıyla birlikte hissediyoruz. Burada yaşanmış büyük acıları hissediyoruz. Daracık bir alana sıkışıp kalmış ve uluslararası güçlerin koruması altında, burayı 'güvenli bölge' gördükleri için gelmiş insanlar, koruyucu güçler tarafından Sırp güçlere teslim edildiler. Bu insanlardan büyük çoğunluğu katledildi." diye konuştu.

"Bu soykırımı asla unutturmayacağız"

Bu yılki toplu cenaze töreninde 50 soykırım kurbanının cenaze namazının kılındığına dikkati çeken Kurtulmuş, "Bu, çok büyük bir soykırımdır. Sadece 20. yüzyılın değil belki de insanlık tarihinin en büyük soykırımlarındandır." değerlendirmesinde bulundu.

Kurtulmuş, Aliya İzzetbegoviç'in "Ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın çünkü unutulan soykırım tekrarlanır." sözlerini hatırlatarak, "Bu töreni yapanları takdir etmek isterim. Tekrar böyle insanlık suçlarının yaşanmaması için Türkiye olarak biz de bütün gücümüzle destek veriyoruz. Srebrenista'daki soykırımı asla unutturmayacağız. Unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Uluslararası camianın buraya gelmesi, bir kısmının 'timsah gözyaşları' olsa da günah çıkarma seansı olarak görüp buraya gelmeleri ve 'Burada açık bir soykırım işlenmiştir.' itirafları da gerçekten bundan sonrası için önemlidir. Bu anlamda uluslararası camia, samimi ve ortak bir şekilde nefret suçlarını, ırkçılığı, ötekileştirmeyi, İslam karşıtlığını ve özellikle yabancı düşmanlığını bütün dünyada ortadan kaldıracak ortak siyasi çalışmaların içerisinde olmak mecburiyetindedir."

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da "27 yıl önce burada yaşanan vahşeti hepimiz takip etmiştik. Bu törene ilk kez katılıyorum. Buranın duygusu çok yüksek. Bu duyguyu, tüm vatandaşların aileleri ile gelip görmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Demircan, Avrupa'nın ortasında insanların otobüslere bindirilerek canlı canlı toplu katliam noktalarına getirilmiş olmasını hiçbir insan yüreğinin kabul etmediğini belirterek, Batı'nın "çifte standart" uyguladığını vurguladı.

Türkiye-Bosna Hersek Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen de yaşanan acıların taze olduğunu, şehitlere Allah'tan rahmet dilediğini ve Bosna Herseklilerin acılarını paylaşmak için geldiklerini söyledi.

Özen, "Rahmetli Aliya'nın bir hayali vardı. Bosna Hersek'te farklı dinden, farklı kültürden insanların barış içinde yaşayabileceği bir ülke inşa etme hayali vardı ama maalesef süreç bu hayalin gerçekleşmesine engel oldu." diye konuştu.