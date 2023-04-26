AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, partisinin Çatalca İlçe Başkanlığında konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bütün kamuoyu yoklamalarında AK Parti açık ara birinci parti olarak görünüyor. İnşallah Cumhur İttifakı da Meclisin çoğunluk ittifakını oluşturacaktır." dedi.

İstanbul'dan AK Parti milletvekili adayı olan Kurtulmuş, partisinin Çatalca İlçe Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi.

Türkiye'nin tarihi öneme sahip bir seçime gittiğini belirten Kurtulmuş, bu seçimin 1950 seçimi gibi bir seçim olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, milletin 1950'de yeni bir dönemin kapısını açtığını anlatarak, "Yani Türkiye'de çok partili siyasi hayatın, demokratik standartları yüksek bir siyasi seviyeye geçişi, rahmetli Menderes'le birlikte gerçekleştirildiyse, 2023 seçimlerinde de yani 73 sene sonra milletimiz yine bir 14 Mayıs günü, yine Türkiye'nin kapılarını yeni bir dönem için açacaktır." diye konuştu.

21 yıl boyunca gerçekleştirilen eser ve hizmetlerin, siyasetin üstünde olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Yani Türkiye'nin her alanda altyapısı tamamlanmış bir Türkiye haline gelmesi... Eğitimden sağlığa, ulaştırmadan havacılık endüstrilerine kadar birçok alanda Türkiye, fevkalade büyük mesafeler katetti, çok önemli hizmet ve eser siyaseti gerçekleştirdi. Şimdi bu altyapının üstünde Türkiye yeni bir döneme geçiyor. 14 Mayıs'ta sadece akşam sandıklar açıldığında Türkiye'nin kim tarafından yönetileceği, kimin cumhurbaşkanı olacağı, kimlerin milletvekili olacağı değil, millet sandıkların açılmasıyla birlikte Türkiye'nin kapılarını, Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını da sonuna kadar açacaktır." ifadelerini kullandı.

"Türkiye yeni bir şahlanış dönemine girecektir"

Kurtulmuş, 14 Mayıs seçimleriyle birlikte Türkiye'nin yeni bir döneme gireceğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Artık sadece kendi çevresiyle, kendi iç meseleleriyle uğraşan bir Türkiye değil, sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye olarak dünyada adından söz ettiren bir Türkiye olacaktır. Bunun için canla başla, gayretle çalışıyoruz. 14 Mayıs tarihi açıklandığında bazıları 'Ya hala yeter söz milletin mi diyeceksiniz?' diyorlardı. Evet rahmetli Menderes 'Yeter söz milletin.' diyordu. Şimdi milletimiz 'Yeter, söz de karar da gelecek de milletindir.' diyor. Artık bir daha Türkiye'nin o eski vesayet günlerine dönmesine müsaade etmeden, Türkiye'nin bütün bu altyapılarını hazırlamış bir dönemin sonunda Türkiye Yüzyılı'nın kapıları sonuna kadar açılacak, Türkiye yeni bir şahlanış dönemine girecektir."

"Kamuoyu yoklamalarında AK Parti açık ara birinci parti olarak görünüyor"

Milletin her gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na olan desteğinin artarak devam ettiğini belirten Kurtulmuş, 14 Mayıs seçimlerinde yeni bir tarih, yeni bir destan yazacağını söyledi.

"Siyasette rehavete kapılmak yok" diyen Numan Kurtulmuş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sonucu görüyoruz, kazanacağımıza inanıyoruz. Bütün kamuoyu yoklamalarında AK Parti açık ara birinci parti olarak görünüyor. İnşallah Cumhur İttifakı da Meclisin çoğunluk ittifakını oluşturacaktır. Ama şurada az bir süre kaldı. Her birimizin gayretle çalışarak, bir dakikamızı bile boşa geçirmeden, gönlüne girmeyi başardığımız milletimizin gönlünden düşmemeyi de başaracağız. Yani gelmeyene gideceğiz, elini uzatmayana gönlümüzü uzatacağız, selam vermeyene selam vereceğiz, kapısını çalacağız, komşularımıza yeniden hatırlatacağız bu seçimin niye bu kadar önemli olduğunu."