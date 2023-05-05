AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, İstanbul'daki Mardinlilerle bir araya geldi Açıklaması

Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bu seçim yüzyılın seçimidir. Bu seçimde sadece kimin cumhurbaşkanı olacağı, kimlerin milletvekili seçileceğinin çok ötesinde bir anlam ifade eden bir seçimdir. Bu seçimde Türkiye istikamet tarihini seçecektir." dedi.

Ak Parti İstanbul milletvekili adayı Kurtulmuş, Florya'da Mardinli Hemşehriler Buluşması'nda konuştu.

Kurtulmuş, kültürlerin bir arada olduğu Mardin'i çok sevdiğini belirterek, Mardinlilerle buluşmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Türkiye olarak çok zor bir seçime gidildiğini anlatan Kurtulmuş, "Bu seçim, yüzyılın seçimidir. Bu seçimde sadece kimin cumhurbaşkanı olacağı, kimlerin milletvekili seçileceğinin çok ötesinde bir anlam ifade eden bir seçimdir. Bu seçimde Türkiye istikamet tarihini seçecektir." diye konuştu.

Karadeniz doğal gazının bulunmasıyla büyük bir kıvanç duyduklarını ifade eden Kurtulmuş, şimdi de Gabar'da petrol bulunduğunu hatırlattı.

Kurtulmuş, günlük 100 bin varilin üstünde petrol kaynaklarının bulunduğunu anlatarak, Türkiye olarak 2022'de ödedikleri 96,6 milyar dolar enerji faturasının devletin, milletin cebinde kaldığı düşünüldüğünde bulunacak petrol ve doğal gazla Türkiye'nin ne kadar zenginleşeceğinin gün gibi ortada olduğunu kaydetti.

Bundan rahatsızlık duyanların bulunduğunu dile getiren Kurtulmuş, "İHA'lardan, SİHA'lardan rahatsızlık duyuyorlar. TCG Anadolu'dan rahatsızlık duyuyorlar." dedi.

Kurtulmuş, dışarıdaki vesayet odaklarının son günlerde çıldırmışçasına Türkiye'ye ve Tayyip Erdoğan'a saldırdıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Yollar, köprüler, uçaklar, arabalar yaparsınız. Paranız, fikriniz, projeniz, mühendisiniz varsa bunları yaparsınız ama bütün bunların Türkiye'de yapılmasına yıllardır mani olan bir iç vesayet odağı vardı. Yeri geldiği zaman darbe yapar, yeri geldiği zaman sivil toplumu harekete geçirerek sokaklara döker, yeri geldiği zaman 'Cumhuriyet mitingleri' diyerek hükümete karşı harekete geçer, yeri geldiği zaman elektronik muhtıra diyerek hükümete ayar vermeye kalkar, yeri gelir 15 Temmuz darbe teşebbüsünü yapmaya çalışır. Allah'a çok şükür bizim 1950'den bu yana başardığımız en önemli gelişme, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 21 yılda gerçekleştirdiğimiz, elde ettiğimiz en büyük kazanım iç vesayet odaklarını tarihin çöplüğüne atmış olmamızdır."

Numan Kurtulmuş, 2023'ün 14 Mayıs'ının 1950'nin 14 Mayıs'ı kadar önemli ve tarihi bir dönüm noktası olduğunu dile getirerek, "Bir milattır, bir başlangıçtır, bir kapının sonuna kadar açılmasıdır. Bir sayfanın ilk yaprağının yeniden açılmasıdır. O sayfa da Türkiye Yüzyılı'dır." diye konuştu.

"Türkiye'de milletin kullanacağı oyun renginden sana ne"

Küresel vesayet odaklarıyla mücadele ederek Türkiye'yi küresel bir güç ve bir dünya devleti haline getireceklerini anlatan Kurtulmuş, "Seçim yaklaştıkça nasıl biz gayretle mücadele ediyor ve Türkiye yüzyılının kapılarının sonuna kadar açılması için milletimizle birlikte yürüyorsak elin oğlu da boş durmuyor. FETÖ'yü, Kandil'i, Avrupa'daki PKK'yı birbirine hiçbir şekilde benzemeyen 7 tane yamalı bohça koalisyonunun ortaklarını içeride ve dışarıdaki birtakım sermaye gruplarını bir şekilde, bir araya getirip nasıl Tayyip Erdoğan karşıtlığı üzerinden konuştularsa konuşmaya devam ediyorlarsa yurt dışından da onlara sufle veriliyor, onlara destek veriliyor." değerlendirmesinde bulundu.

The Economist ve bazı yabancı dergileri gösteren Kurtulmuş, "Dünyanın en çok satan dergilerinden birisi diyor ki '2023'ün en önemli seçimi.' Sana ne. Türkiye demokrasisi dünyanın en etkin, en güçlü demokrasilerinden biridir. Elin gavurundan ders almaya da hakkı yoktur. Demokrasiden bahsediyorsun. Bakın görün. Bu millet bir kere demokraside çok yüksek katılımla seçime katılıyor. Bu seçim de böyle olacak. Siz dünyanın en büyük demokrasileri olduğunuzu söylüyorsunuz. Yüzde 50'nin üstüne katılım çıktığı zaman zil çalıp oynuyorsunuz, seviliyorsunuz. Türkiye'de milletin kullanacağı oyun renginden sana ne." ifadelerini kullandı.

"Erdoğan cumhurbaşkanı olmazsa, siz ne kazanacaksınız? Bunu bir izah edin" diyen Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Demokratik yollarla izah edin. Çok açıktır. Bu beyler güçlü ve büyük Türkiye'den rahatsızlık duyuyorlar. Bu beyler emir alan değil, ortak bir şekilde, dünya meseleleri çözme iradesi olan bir Türkiye'den rahatsızlık duyuyorlar. Bu beyler mesela Ukrayna- Rusya Savaşı'nda kendi bildiği istikamette milli menfaatlerini koruyan bir Türkiye değil, Batı'nın çıkarlarına hizmet eden bir Türkiye istiyorlar. O devirler geride kaldı. 2 tane, 3 tane İHA almak için kapınızda beklediğimiz, beklettiğiniz dönemler geride kaldı. Siz bu yayınları yaptığınız sürece bu millet tam tersini yapmaya çalışacak, Erdoğan'a sahip çıkacak, demokrasisine sahip çıkacak."

Kurtulmuş, bir Fransız dergisinin kapağında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Putin'e benzetildiğine işaret ederek, elin gavurunun söylediği söze itibar edilmeyeceğini, Batı'daki insanların sorunlarına odaklanması gereken dergilerin Türkiye halkı hakkında konuşmaya kalkmamaları gerektiğini söyledi.

"Görünürde 7 tane ortağın olduğu bir yamalı bohça koalisyonu"

Başka bir Fransız derginin kapağını gösteren Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"O da 'Erdoğan'ı seçerseniz kaos olur' diyor. Akılsız adam, Erdoğan'ı seçtiği zaman Türkiye'nin kaosları aşabileceğini biliyor. Meydanlar gümbür gümbür geliyor. Görünürde 7 tane ortağın olduğu bir yamalı bohça koalisyonu. Yedi tane ortak cümleleri yok. Nereye gideceklerini bilmezler. Türkiye'nin herhangi bir meselesini sorsanız onun nasıl çözüleceğini de bilmezler. 'Tek şeyleri Erdoğan karşıtlığı' diyorduk. 'Ya çok abartıyorsunuz' diyorlardı. İşte bu başlıklar bizi teyit ediyor. Kandil'den terörist başı, teröristlerin başlarından birisidir. Açık bir şekilde biz bu seçimde Erdoğan karşıtı olanlara destek vermek, isim vererek söylüyor, 'Kılıçdaroğlu'nu destekleyerek Türkiye'de bir dönemi sona erdirmemiz lazım' diyor. FETÖ bazlı hesaplar dünyanın dört bir tarafından harekete geçmiş. Kılıçdaroğlu'nun iktidara gelmesi, getirilmesi için gayret ediyor. Masayı bir arada koyanlar, bütün bu farklı fikirlere rağmen onları bir arada tutmaya devam ediyor."

Toplantıya, AK Parti İstanbul 3. Bölge milletvekili adayı Prof. Dr. Cüneyt Yüksel, partinin bazı ilçe başkanları ve çok sayıda kişi katıldı.