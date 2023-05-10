AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Güngören'de konuştu Açıklaması

Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bu seçim, Türkiye için istikamet tayini, yön tayini seçimidir. Milletimiz, inşallah yönünü nasıl 21 yıldır doğru bir istikamete doğru çevirdiyse, bundan sonra da doğru adamla, doğru adımlarla, Recep Tayyip Erdoğan'la yürümeye devam edecektir." dedi.

Ak Parti Güngören İlçe Başkanlığındaki "Güngören 3 Kademe İlçe Teşkilat Buluşması"na katılan Kurtulmuş, son virajı geçtiklerini, önlerindeki 3 günü de başarıyla tamamlayıp, 14 Mayıs'da sandıklardan, Türkiye'nin her yerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı birinci, İstanbul'un her yerinde de AK Parti'yi açık ara birinci parti olarak çıkaracaklarını söyledi.

Millet İttifakı'nı işaret eden Kurtulmuş, karşı tarafta "yedi yamalı bohça" gibi ortaya çıkmış bir koalisyonun olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Hiçbirinin ortak bir fikri yok. Yedi tane partiyi bir araya getirseniz, ellerine birer kağıt verseniz, 'Şu köşeye git. Nasıl bir Türkiye istiyorsun?' deseniz, inanın ki iki tanesinin bile ortak hedefi yoktur, Türkiye'nin geleceğine ilişkin. Bir tek ortak noktaları vardı, başından itibaren 1,5-2 senedir, Tayyip Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin. Sonra da Tayyip Erdoğan'ı göndermek için bir yedi yamalı bohça diyebileceğimiz bir koalisyon kurdular. ve burada da özellikle Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kesinleştikten sonra masanın altında olan ortağı mecburen masanın üstüne çıkarttılar ya da '6 artı' diyorduk, oradaki artıyı da çıkardılar, açıkça mücadelelerini net bir şekilde ortaya koydular."

Kurtulmuş, ittifakın artık yedili bir ittifak olduğunun açıkça görüldüğünü, bunu kampanyalardan, mitinglerden, bir şekilde terörün gölgesindeki siyasi hareketten getirilen demeçlerden, konuşulan sözlerden ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na verilen destekten anladıklarını aktardı.

14 Mayıs 1950'nin Türkiye'nin yakın siyasi tarihinde unutulmaz bir tarih olduğunu, merhum Başbakan Adnan Menderes'in "Yeter söz milletindir" diyerek çok partili siyasi hayata geçişi sağladığını, tek parti zulmünü geride bıraktığını ifade eden Kurtulmuş, 2023'ün 14 Mayıs'ının da Türkiye'nin siyasi tarihi bakımından unutulmaz bir sayfa, milat, yeni bir başlangıç, yeni bir devrin kapılarının sonuna kadar açılacağı gün olacağını kaydetti.

Kurtulmuş, Güngören'de vatandaşlarla buluştu

Numan Kurtulmuş, Güngören Güneştepe Millet Bahçesi'nde gerçekleştirdiği mitingde ise 14 Mayıs akşamında sandıklar açıldığında Güngören'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve AK Parti'nin açık ara birinci olacağını, çünkü pazar günkü "Büyük İstanbul Mitingi"nde, İstanbul halkının, aslında Türkiye'nin de kararının bir özetini ortaya koyduğunu belirtti.

Erdoğan'ın son 21 yılda başbakan ve cumhurbaşkanı olarak millete hizmette, eserlerde rekorlar kırdığını ve 3 gün sonra sandıklar açıldığında yeni bir döneme girileceğini dile getiren Kurtulmuş, "Türkiye Yüzyılı dediğimiz şey sadece bir slogan değil. Türkiye Yüzyılı, sözü güçlü, gücü etkili bir Türkiye'nin yüzyılı olacaktır. Selçuklu'nun çocukları, Osmanlı'nın çocukları olan bu aziz millete, yeniden çok güçlü bir millet olarak dünyada liderlik yakışır, dünyayla rekabet yakışır." görüşünü paylaştı.

Kurtulmuş, seçimin sadece kimin cumhurbaşkanı seçileceğinden ibaret olmadığına dikkati çekerek, "Bu seçim, sadece kimlerin milletvekili olacağından ibaret bir seçim de değildir. Bu seçim, Türkiye için istikamet tayini, yön tayini seçimidir. Milletimiz, inşallah yönünü nasıl 21 yıldır doğru bir istikamete doğru çevirdiyse, bundan sonra da doğru adamla, doğru adımlarla, Recep Tayyip Erdoğan'la yürümeye devam edecektir." diye konuştu.

Bu seçimin istikamet tayini seçimi olduğunu, bir tarafta etkin ve istikrarlı yönetim anlayışının, yani Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi'yle yoluna devam eden bir kararlılığın bulunduğunu kaydeden Kurtulmuş, diğer tarafta ise Türkiye'yi bir koalisyona mahkum etme anlayışının olduğunu ifade etti.

Dış politikada yeniden güçlü, büyük Türkiye istikametinde, Türkiye'nin kendi eksenini inşa eden milli bir duruş ile Türkiye'yi başkalarına göre hizalamak isteyen gayrimilli anlayış arasında bir yön tayininin yapılacağını belirten Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz 'Türkiye'nin kendi eksenini tahkim edelim' derken, 'bay bay Kemal' diyelim, çünkü 'bay bay' dememize çok az kaldı. Geçen hafta bir röportaj verdi bir yabancı dergiye. Orada dedi ki 'Türkiye'yi Rusya'nın hizasından çekeceğiz'. Özetle söylüyorum, 'Avrupa'nın hizasına hizalayacağız'. Şimdi bunları daha da derinleştiriyor, Batılıların gözüne girecek ya 'Türkiye'yi yeniden Avrupa Birliği standartlarında bir ülke haline getireceğiz. Uluslararası alanda NATO işbirliğini daha güçlü hale getireceğiz. Türkiye'yi, Batı'ya göre hizalayacağız. Rusya'ya da ambargo uygulayacağız' diyor. Yani 'Ne emrederseniz baş göz üstüne' diyor."

"Bu beyler istiyorlar ki Batı'nın istediği yerde Türkiye'yi tutsunlar"

Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya-Ukrayna krizinde büyük bir liderlik ortaya koyduğunu, sadece kendilerinin değil, bütün dünyanın gördüğünü vurgulayarak, "Sayın Macron bile o zaman bunu tespit etmek, ifade etmek zorunda kaldı, 'Helal olsun hem Rusya'yla, Putin'le hem Zelenskiy ile görüşebilen sadece Erdoğan var' dedi. Bu beyler istiyorlar ki Batı'nın istediği yerde Türkiye'yi tutsunlar. Bu millet bu istikamette yürümez. Bu millet, Türkiye'nin kendi ayakları üstünde durmasını, Türkiye'nin kendi milli eksenini tahkim etmesini ister. İstikamet tayini seçimi derken boşuna söylemiyoruz. ya milli istikametimizi, milli eksenimizi tahkim edeceğiz ya da kendimizi Batı'ya göre hizalandırmak isteyen bu adamların istikametine yol vereceğiz. Bu millet, Allah'ın izniyle, doğru olandan, güçlü olandan ve milli olandan yana tercihini yaparak, 14 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan'ı sandıklardan açık ara birinci çıkaracak. AK Parti'yi de açık ara birinci çıkaracaktır." ifadesini kullandı.