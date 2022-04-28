AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş Esenler'de Kadir Gecesi Özel Programı'nda konuştu (1) - Haberler

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AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş Esenler'de Kadir Gecesi Özel Programı'nda konuştu (1)

AA - Cihangir Suiçmez - Güncel
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Esenler Belediyesi'nin düzenlediği "10 Bin Hatim 100 Bin Dua - Kadir Gecesi Özel Programı"nda konuştu.

ESENLER, İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Esenler Belediyesi'nin düzenlediği "10 Bin Hatim 100 Bin Dua - Kadir Gecesi Özel Programı"nda konuştu.

AA / Cihangir Suiçmez - Güncel

Numan Kurtulmuş, Kadir Gecesi, AK Parti, Esenler, Güncel, Haberler

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