AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş Esenler'de Kadir Gecesi Özel Programı'nda konuştu (1)
AA - Cihangir Suiçmez - Güncel
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Esenler Belediyesi'nin düzenlediği "10 Bin Hatim 100 Bin Dua - Kadir Gecesi Özel Programı"nda konuştu.
ESENLER, İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Esenler Belediyesi'nin düzenlediği "10 Bin Hatim 100 Bin Dua - Kadir Gecesi Özel Programı"nda konuştu.
AA / Cihangir Suiçmez - Güncel