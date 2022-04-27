AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: 'Erdoğan dik durarak 27 Nisancılara pabuç bırakmadı'

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "27 Nisan'da bu elektronik muhtırayı veririz. Hükümette bundan ürker ve ayrılarak ülkede istediğimiz hükümeti kurarız zannettiler. Ama o zaman hükümet dik durarak, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan dik durarak 27 Nisan'cılara pabuç bırakmadı" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Bağcılar İlçe Başkanlığı geleneksel iftar programına katıldı. Programa Numan Kurtulmuş'un yanı sıra Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ve çok sayıda vatandaş katıldı. İftar sonrasında konuşma yapan Kurtulmuş, 27 Nisan e-Muhtırasına değindi.

"ERDOĞAN DİK DURARAK 27 NİSANCILARA PABUÇ BIRAKMADI"

Darbelere değinen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "27 Mayıs'ta, 12 Mart'ta, 12 Eylül'de, 28 Şubat'ta milletin iradesini yok sayarak, milletin iradesi üstünde kendi çevrelerinin, egemenliklerini bu millete dayatmak isteyen sivil ve askeri vesayet odaklarının aynı şekilde 27 Nisan gecesinde de o muhtıraya çok iyi şekilde hazırlandığını çok iyi biliyoruz. Zannettiler ki adını elektronik muhtıra ile hazırlayın. Bu elektronik muhtırayı veririz. Hükümette bundan ürker ve ayrılarak ülkede istediğimiz hükümeti kurarız zannettiler. Ama o zaman hükümet dik durarak, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan dik durarak 27 Nisancılara pabuç bırakmadı ve milletin emanetini korudu" diye konuştu.

(Veysel Ensar Gökçegözog/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel