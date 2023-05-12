AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Elazığlılar Buluşması'nda konuştu Açıklaması

Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bu seçim, bu tür kaset operasyonlarıyla, bundan medet umanlarla siyaseti er meydanında yapanlar arasında bir tercih olacaktır." dedi.

Elazığ Dernekler Federasyonunca organize edilen Elazığlılar Buluşması'nda konuşan Kurtulmuş, Elazığ'ın, Türk siyasetinin en zor zamanlarında Türkiye'nin doğru bir istikamette ilerlemesi için en iyi kararı veren şehirlerden olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, 14 Mayıs seçimlerinin kimin cumhurbaşkanı, kimlerin milletvekili olacağından öte bir anlam ifade ettiğini belirterek, " Türkiye'de yeni bir döneme geçmek üzereyiz. Yeni bir milat olacak ve Türkiye'nin sadece siyasi olarak değil topyekun millet olarak ortak bir hedefe doğru yürüyeceğimiz tarihin başlangıcı olacak. ' Türkiye Yüzyılı' diyerek, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında büyük bir hedef koyuyoruz. Bu hedef sadece AK Parti'nin değil, bütün milletimizin hedefidir. Türkiye Yüzyılı, sözü güçlü, gücü tesirli Türkiye'nin yüzyılı olacaktır." ifadelerini kullandı.

14 Mayıs'taki seçimlerin anlayışlar ve yönelişler arasında olduğuna işaret eden Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Bir tarafta Türkiye'nin milli hedeflerini esas alan, uluslararası siyasette, dış politikada Türkiye eksenini tahkim etmek isteyen bir anlayış var. Diğer tarafta ise dış politikada dışa bağımlı, onların gölgesinde bir dış politika izlemek isteyen anlayış. Bunu iftira olarak söylemiyoruz. Son iki haftada Sayın Kılıçdaroğlu'nun yabancı gazetelere verdiği röportajları şöyle bir incelediğinizde ne kastettiğimiz çok açık ortadadır. Diyor ki 'Biz Türkiye'yi Batı'yla hizalayacağız.' 'Biz NATO'nun itibarlı bir müttefiki olacağız.' Yani NATO'nun tekrar emir komutası altına gireceğiz. 'Biz Türkiye'yi Rusya'dan uzaklaştıracağız.' Dilinin altındaki bakla, Ukrayna tarafında saf tutacağız demektir. 'Batı'nın, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya ambargolarına, yaptırımlarına biz de katılacağız.' Daha vahimi aynen şunu söylüyor. 'Biz bundan sonra medeni ülkeler safında olacağız.' Tam bir oryantalist kafa. Yani Batılıların kafasıdır. Kim medeni ülke? Osmanlı'nın, Selçuklu'nun torunları olan bu aziz millet medeni bir millettir. Medeni ülke dediğin eğer Avrupa'ysa, Avrupa'nın Afrika'yı nasıl sömürdüğünü gayet iyi biliriz. Eğer medeni ülke dediğin Amerika'ysa, Amerika'nın Amerika kıtasında yerlilere nasıl zulmettiğini gayet iyi biliriz. Avrupa'daki birçok ülkenin hala Afrika kıtasının madenlerini, doğal kaynaklarını nasıl sömürerek, onları çalarak o ülkelerin halklarını fakirleştirdiğini biliriz."

Bu seçimlerin, kendilerinin takip ettiği yerli, milli teknoloji hamlesini esas alan siyasi çizgiyle, Türkiye'nin yerli milli teknoloji hamlesinden rahatsızlık duyan ve teknolojide dışa bağımlılığı tercih eden anlayış arasında olduğunu dile getiren Kurtulmuş, muhalefetin Togg, TCG Anadolu, İHA ve SİHA'ları karalayıp bunlara karşı durduğunu kaydetti.

"Biz siyasetin limanının ahlak olduğuna inanırız"

Bir tarafta terörle mücadele etkin, kararlı mücadele yürüten siyasetin temsilcilerinin, diğer tarafta terörün gölgesinde duranların olduğunu ifade eden Kurtulmuş, şunları aktardı:

"İşte bu teröre yakın, onun gölgesinde duran partinin eski yöneticilerinden Sırrı Sakık diyor ki 'Masada HDP'yle ne pazarlık yaptığınızı söyleyin.' Bir tanesi kalkıyor 'E ne olacak, bunlara bakanlık da verilebilir.' diyor. Bir tanesi hızını alamıyor, 'Biz de bu seçimde Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz ve ondan sonra Suriye'dekiler gibi kazanımlar elde edeceğiz.' diyor. Dolayısıyla bu seçim aslında terörle etkin mücadeleyle, terörün gölgesinde kalanlar arasında bir mücadeledir, bir tercihtir. Bütün bu tercihleri milletimizin son derece akıllı ve ferasetli bir şekilde yapacağına inancımız tamdır."

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesine de değinen Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın İnce, çeşitli baskılarla, çeşitli şantajlarla, bilmediğimiz bir sürü şeylerle adaylıktan vazgeçirildi. Ama biliyoruz ki CHP'nin rahmetli genel başkanı Deniz Baykal'a da aynı operasyon yapıldı. ve ondan şu andaki genel başkan ve yönetim CHP'nin başına oturtuldu. Biz siyasetin limanının ahlak olduğuna inanırız. Ahlakı olmayan siyaset bu millete büyük zarar verir. Siyasetin esas yeri er meydanıdır, siyaset meydanıdır. Kalkarsınız, fikirlerinizle, projelerinizle, ülkenin geleceğine ait fikirlerinizle mücadele edersiniz. Demokrasinin hakemi de hakimi de millettir. 'Millet neye karar verirse baş göz üstüne.' diyerek yolunuza devam edersiniz. Ne yazık ki 2023 yılında dahi Türkiye'de siyaseti birtakım kirli işlerle dizayn etmek Türk siyasetini zehirlemektir. Buna asla gönlümüz razı olmaz. Geçmiş dönemlerde de bunlar yapıldı. Aynı zamanda bu seçim, bu tür kaset operasyonlarıyla, bundan medet umanlarla siyaseti er meydanında yapanlar arasında bir tercih olacaktır."

"Niçin teklif ettiler, onu açıkla"

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "300 milyar doları Türkiye'ye getireceğiz." açıklamalarını da eleştiren Kurtulmuş, bunun ne karşılığında olduğunun sorgulanması gerektiğini ifade etti.

Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Diyor ya '300 milyar dolar verecekler.' O zaman şunu sormak bu milletin hakkı değil mi? Kim senin kara gözün için 300 milyar dolar verir. Bugünün şartlarında İngiliz finans sistemi, Avrupa'da en zorda olan finans sistemlerinden biridir. 300 milyar dolar değil 3 milyar dolar bile verirken zorlanırlar. Kuruş vermezler. Ama bunu verecek olanlar yani tefeciler şunu söylüyorlarmış. 'Türkiye'ye demokrasiyi getirin, Türkiye'yi serbest piyasa ekonomisine geçirin, Türkiye'yi Batı yanlısı siyasete tekrar döndürün, Türkiye'de pazarı öngörülebilir hale getirin...' Yani adamlar bize peşin peşin direktiflerini verecek. Belki paraları da verecek ya da vermeyecekler. İşte mücadele bu iki zihniyet arasındadır. Böyle bir teklif yok da varsayalım ki teklif ettiler. Niçin teklif ettiler, onu açıkla Öyle görünüyor ki bunlara demişler ki 'Erdoğan'ı yıkın, nasıl yıkıyorsanız yıkın, size 300 milyar dolar vereceğiz.' Cezaevindeki HDP'nin eski eş genel başkanı çok açık söylüyor, 'Oylar Kılıçdaroğlu'na, hep beraber yüklenip Kılıçdaroğlu'nu başkan seçeceğiz.' Hangi pazarlığı yaptınız, ne verdiniz de onlar sizi bu seçimde destekliyorlar? Bakıyorsunuz FETÖ hesaplarına. Ne kadar tescilli FETÖ hesabı varsa gece sabaha kadar yirmi dört saat çalışıyorlar. Ne pazarlık yaptınız? Ne vadettiniz de size böyle bir destek veriyorlar. Söylüyorlar zaten, 'İktidara gelirsek KHK'lıları affedeceğiz. Böylece bütün FETÖ'cüleri tekrar görevlerine iade edeceğiz.' ve böylece onların desteğini almaya çalışıyorlar."

Bazı yabancı dergi ve gazetelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili olumsuz manşetlerine de değinen Kurtulmuş, Türk milletinin kendisine parmak sallayanlara karşı gereğini yerine getireceğini ifade etti.

Kurtulmuş, Türkiye'nin düşmanlarının karşısında, dostu olan Azerbaycan'dan Balkanlar'a, Afrika'dan Asya'ya kadar dünyanın dört bir tarafındaki mazlumların Türkiye'nin istikameti için dua ettiğini kaydetti.