AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması

Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine ilişkin, "Öyle ki birileri bu operasyona hazırlanmış. Sayın Kılıçdaroğlu'nun epey bir süredir kasetlerden bahsetmesi, bazı deepfake gibi hikayeleri kamuoyunun gündemine getirmiş olması bizim bilmediğimiz ama karşı tarafta Kılıçdaroğlu'nun olduğu bazı gelişmelerin olduğunu ortaya koyuyor. "dedi.

İstanbul'dan AK Parti milletvekili adayı olan Kurtulmuş, TRT Haber Özel Röportaj programında Hande Koçyiğit ve Mustafa Kartoğlu'nun gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesinin normal bir olay olmadığını ifade eden Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Bu kirli, pis bir iştir. Bu operasyonu bu şekilde telakki etmek lazım. Ne yazık ki halen 2023'te birtakım kirli yollara sapılması, siyaset adına utanç duyulması gereken, üzüntü veren bir durumdur. Daha önce de CHP Genel Başkanı rahmetli Deniz Baykal, aynı şekilde kaset operasyonlarıyla genel başkanlıktan edildi ve ardından hazırlanan zemin temizlendi. O temizlenen zemin üzerinde, FETO'cülar açısından söylüyorum Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı temin edilmiş oldu. "

"Karar kirli bir siyasi operasyonun sonucu"

Kurtulmuş, İnce'nin adaylıktan çekilmesi sürecinde, birkaç aydır belirli çevrelerin çalışmalar yaptığını ve kararın kirli bir siyasi operasyonun sonucu olduğunu vurguladı.

Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesinin yine bazı çevrelerce olumlu karşılandığına dikkati çeken, "Öyle ki birileri bu operasyona hazırlanmış. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir süredir kasetlerden bahsetmesi, bazı deepfake gibi hikayeleri kamuoyunun gündemine getirmiş olması bizim bilmediğimiz ama karşı tarafta Kılıçdaroğlu'nun olduğu bazı gelişmelerin olduğunu ortaya koyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kurtulmuş, cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden deepfake içeriklerle ilgili, "Sevgili Rus dostlarımız" hitabıyla başlayan paylaşımıyla ilgili soruya da şu yanıtı verdi:

"Karmaşık, kompleks, bizi de yakından ilgilendiren, önemli bir bölgesel çatışma söz konusuyken, hatta küresel bir çatışmanın tarafı olması mümkün bir savaştan bahsediyorken, Türkiye'de cumhurbaşkanı adayı birisinin kalkıp hem de Türkiye seçimleriyle ilgili Rusya'yı açıktan eleştirmesi, hatta tehdit eder bir üslupla bu cümlelerin alt alta yazılması, ben açık söyleyeyim CHP'den onları yazacak, o Tweet'i yazacak bir aklın çıkacağına inanmıyorum. Onun arkasında da iyi hazırlanmış bir istihbarat bilgisinin olduğunu, aklının olduğunu tahmin ediyorum. Bu oldukça sorumsuz bir tavırdır. "

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, son bir hafta başta olmak üzere son aylarda giderek artan yanıltıcı içerik ve dezenformasyonlara dikkati çekti.

Bu paylaşımların istenilen hedeflere ulaşamayacağını söyleyen Kurtulmuş, "Milletimizin bir feraseti vardır. Millet tartar, biçer ve böyle pis işlere de millet asla itibar etmez." ifadelerini kullandı.

"Tek vatandaşımızın dahi oyu zayi olmasın"

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun uluslararası medya kuruluşlarıyla yaptığı röportajlara ilişkin de konuşan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun arka arkaya Batı medyasına verdiği demeçleri de şu şekilde görüyorum. Yani diyor ki 'Ben sizin için kullanılışlı bir siyasi figürüm. Eğer Erdoğan'ı siz de indirmeye çalışıyorsanız bakın ben açıktan söylüyorum biz Türkiye'yi Batı yanında hizalayacağız. Biz yeniden Türkiye'nin eksenini o tarafa doğru kaydıracağız.' Hatta şu tabiri bile kullanıyor ki bunu duyduğunda çok üzüldüm. Bunu söylemek istemem ama 'Biz modern ülkeler safında olacağız.' Tam bir oryantalist kafa. Modernler ve barbarlar, Batı'nın yaptığı bir ayrımdır."

Kurtulmuş, pazar günü yapılacak 14 Mayıs seçimlerinin tarihi bir öneme sahip olduğunu ve bir "eksen tercihi" olacağını söyledi.

Seçimlerde halkın Türkiye için en doğru kararı vereceğine inandığını belirten Kurtulmuş, "Güçlü büyük Türkiye'den yana mı yoksa Avrupa'nın, Amerika'nın dümen suyunda giden ya da başka bir ülkenin dümen suyunda giden bir Türkiye mi? Bu halk kusura bakmasınlar öyle sıradan bir millet değildir, büyük bir millettir. Büyük medeniyetler kurmuş bir ülkenin çocuklarıyız ve inşallah öyle başkalarına göre hizalanmayı değil, kendi milli eksenimizi tahkim etmeyi bu millet tercih edecektir." diye konuştu.

Seçim günü sandık güvenliğine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Biz parti olarak hep şunu söylüyoruz. Sadece AK Parti'ye oy verenler değil, memlekette kime oy vermiş olursa olsun bir tek vatandaşımızın dahi oyu zayi olmasın. Demokrasinin gücü budur. Onun için kampanya sırasında güvenlik eyvallah ama seçim günü güvenliği, güvenli bir şekilde oy vermenin sağlanması yani gizli oy, açık tasnifin hiçbir şekilde tereddütsüz uygulanması, buna aykırı olan şeyler varsa partimizin müdahale etmesi, sandıklar açıldığında da oyların hepsinin korunması."