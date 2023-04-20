AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "300 milyar dolar getirdim." ifadesine ilişkin, "Söylediği şeyin doğruluk payı yok. Bir seçim vaadi olarak ortaya koyuyor, bir fluluk var. Buna, 'kasaptaki ete soğan doğramak' denir." dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "300 milyar dolar getirdim." ifadesine ilişkin, "Söylediği şeyin doğruluk payı yok. Bir seçim vaadi olarak ortaya koyuyor, bir fluluk var. Buna, 'kasaptaki ete soğan doğramak' denir." dedi.

Kurtulmuş, A Haber'deki "Sebep Sonuç" programında, Melih Altınok moderatörlüğünde, gazeteciler Zafer Şahin, Ceyhun Bozkurt ve Mahmut Övür'ün gündeme dair sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin savunma sanayide ortaya koyduğu başarıdan ve TCG Anadolu'dan rahatsız olanlara dikkati çeken Kurtulmuş, "Bu bir siyaset meselesi değildir. Bu bir hukuk meselesidir. Vatanseverlik meselesidir. Türkiye'nin yarınlarına çok güçlü bir şekilde bakabilme kabiliyetinin göstergesidir." diye konuştu.

Kurtulmuş, Türkiye'nin dünyanın en büyük savaş gemilerini yapabilecek bir duruma geldiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Türkiye güçlü olmak mecburiyetindedir. Çünkü herkesin küresel bir hakimiyet mücadelesi verdiği coğrafyanın tam ortasında duruyoruz. Biliyorlar ki Türkiye bu istikamette giderse kendi savunma sistemini kurabilecek, kendi savaş uçaklarını çok daha yetkin bir şekilde yapabilecek. Bu ülkenin çocukları bunları üretiyor diye sevinin. Bunlar demir yığını değil, yüksek teknolojidir. Bu ülke bundan çok daha iyilerini yapacak. İçinde bulunduğumuz bölgede Türkiye güçlü olmak zorunda. Eğitimde, sanatta güçlü olmak zorundayız. F-35'leri vermemelerinin sebebi sadece F-35'ler değildir. Türkiye böyle giderse çok daha iyi araçlar yapacak."

"Türkiye Yüzyılı millette karşılık buldu"

Numan Kurtulmuş, Türkiye Yüzyılı'nın millette bir karşılığı olduğunun görülmesinden büyük bir rahatsızlık duyulduğuna işaret ederek, "SİHA'lar, Bayraktar'lar, Kızılelma'lar... Bunun tedirginliği içerisindeler. Dünyaya, 'Kendi göbeğimizi kendimiz keseriz.' diyoruz. Muhalefet karmaşık duygular yaşıyor. Türkiye Yüzyılı millette karşılık buldu. Projelerin ezikliği içerisindeler. Bir çekememezlik, bir kıskançlık var. Bir cehalet kokuyor Kılıçdaroğlu'nun Baykar lafları. Akıllı bir siyasetçi kendisini bu alana sıkıştırmaz. Yıllar önce yerli uçak fabrikalarını kapatanlar kimlerdi? Vesayet düzenini kırdık artık. Vesayet odakları hiçbir zaman milli olmadılar. Darbeleri kimler yaptırdı?" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin artık bunları aşması gerektiğine vurgu yapan Kurtulmuş, "Biz artık kendi göbeğimizi kendimiz kesmeye başladık. Kendi yaptıklarımızla kendimizi sağlama alacağız. Kendi develerimizi sağlam kazığa bağlayacağız." dedi.

"14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı'nın kapıları açılacak"

14 Mayıs'ta sandıklar açıldığında Türkiye Yüzyılı'nın kapılarının açılacağını aktaran Kurtulmuş, "Vatandaş şunu gördü, 'yaparsa Erdoğan yapar' diyor." şeklinde konuştu.

Seçim güvenliğine yönelik iddialara yanıt veren Kurtulmuş, mevcut iddiaların akla ziyan olduğunu belirtti.

Kurtulmuş, seçim sisteminin güvenilir olduğuna dikkati çekerek, "Şimdiden mazeret üretiyorlar. Güvenli bir şekilde seçimlerin yapılacağına inanıyorum. Algı oluşturmaya çalışıyorlar. Bu millet çok yüksek katılımla sandığa gidiyor. Seçimlere kimse gölge düşüremez. Sahada olmayan sandıkta olamaz. Türkiye bu seçimden de alnının akıyla çıkacaktır. Demokrasi biraz da nitelikli insanların yarışıdır. Bütün partiler sandıklara sahip çıksın. Vatandaş da sahip çıksın. Bunu gündeme getirmekle seçim sonuçlarını şimdiden teyit ediyorlar, yenilgiye kılıf buluyorlar." ifadelerini kullandı.

"Hayat pahalılığına karşı önlemlerimiz devam edecek"

Sokağa çıktıklarında olumsuz bir tavır görmediklerini belirten Kurtulmuş, vatandaşın gündeminde olan her şeyin AK Parti'nin de gündeminde olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, bu anlayışla EYT sorununun çözüldüğünü vurgulayarak, "Vatandaşın en çok konuştuğu konuların başında geliyordu ve çözüldü EYT. Bazı gıda maddelerinde pahalılıkla ilgili denetimler yapılıyor. Bunun farkındayız. Hayat pahalılığına karşı önlemlerimiz devam edecek. Enflasyonla mücadele devam edecek. Alım gücü yükselecek, hayat pahalılığı düşecek. Bu topyekun mücadelede tüccarımızın ahlakını gözden geçirmesi lazım." dedi.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, "300 milyar dolar getirdim." vaadine ilişkin de Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Söylediği şeyin doğruluk payı yok. Bir seçim vaadi olarak ortaya koyuyor, bir fluluk var. Buna, 'Kasaptaki ete soğan doğramak.' denir. Elin oğlu durduk yere neden sana bu kadar para verir? Rasyonel bir tarafı yok. Hala IMF diyorlarsa vah hallerine. IMF'li günlere dönme hayali anlaşılmaz bir şey. Eski Türkiye vaatleri bunlar. Vereceksin de hangi kaynakla vereceksin? Bu söylemler eski Türkiye'nin alışkanlıkları." değerlendirmesinde bulundu.

"En büyük reformları yapan parti AK Parti'dir"

Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu'nun Kürtlere yönelik açıklamalarına ilişkin de "Vatandaşımızla terör örgütü arasına biz duvar ördük. En büyük reformları yapan parti AK Parti'dir. 'Terörist muamelesi' sözleri külliyen iftiradır. CHP, Kürtler üzerinde uyguladığı faşizmin telaşında." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye muhtaç olduğunu söyleyen Kurtulmuş, "HDP olmadan Kemal Bey'in hareket alanı yok. Parlamenter sisteme dönüşü konuşmuyorlar artık. Erdoğan düşmanlığı siyaseti yapıyorlar." dedi.

Saadet Partisi'nin binasına Kemal Kılıçdaroğlu posterinin asılmasından Milli Görüş camiasının ızdırap duyduğunu belirten Kurtulmuş, "Erbakan-Ecevit koalisyonunun bugünküne benzer bir yanı yok. Bu ittifakın, 7 yamalı bohçanın ortak bir noktası ve perspektifi yok. Hiçbir HDP'li ile İYİ Partili arasında ortak nokta yok. PYD'ye 'terörist' diyememek nasıl Kuvayımilliyecilik?" değerlendirmesinde bulundu.

"Mülakatın kaldırılması en doğrusudur"

Kurtulmuş, Türkiye'nin yeni bir Suriye'nin kurulması için her türlü katkıyı vermeye hazır olduğunu ancak önce Suriye rejiminin kendi halkıyla arasının normalleşmesi gerektiğini belirtti.

AK Parti'nin seçim vaatleri arasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni revize etmek olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, "Bakanların parlamentoya daha çok gelmesini sağlayacağız. Yasama, yürütme arasındaki dirsek temasının sağlanması, yürütmenin daha etkin çalışmasını sağlayacak. Anayasal değişiklik gerektirecek bir durum yok. Ayrıca belli bir sayıyla vatandaşımız yasa teklifi de sunacak." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, işe girişte mülakatın kaldırılması gerektiğinin altını çizerek, "Mesleğin gerektirdiği zorunluluk dışında mülakatın kaldırılması en doğrusudur. Öznel bütün değerlendirme kriterleri ortadan kaldırılmalıdır." dedi.

Konut fiyatları ve kiralardaki artışlara ilişkin Kurtulmuş, "4-5 katına çıkan kiralar insani bir durum değildir. Bunun için her türlü çalışmayı yapıp, gereken önlemleri alacağız. Bunun bir an evvel dizginlenmesi lazım." diye konuştu.

Kurtulmuş, Karadeniz doğal gazının perşembe günü karaya çıkacağını hatırlatarak, "Türkiye, dünyanın doğal gazı anahtarını elinde bulunduran bir hub olacak. Bu da vatandaşa ve bütçesine pozitif yansıyacak." dedi.