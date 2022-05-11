AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş Al Jazeera muhabirinin öldürülmesini kınadı Açıklaması - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş Al Jazeera muhabirinin öldürülmesini kınadı Açıklaması

AA - Muhammed Ali Toruntay - Güncel
 - Güncelleme:
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş Al Jazeera muhabirinin öldürülmesini kınadı Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Masum Filistinlileri çocuk, kadın, yaşlı demeden günün her saati, her yerde pervasızca katleden İsrail, işlediği insanlık suçlarını medya mensuplarını öldürerek asla örtemez." ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Masum Filistinlileri çocuk, kadın, yaşlı demeden günün her saati, her yerde pervasızca katleden İsrail, işlediği insanlık suçlarını medya mensuplarını öldürerek asla örtemez." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, Filistinli gazeteci Akile'nin, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmesine ilişkin paylaşımında, şunları kaydetti:

"Siyonist İsrail rejimi saldırgan güçlerinin başından vurarak şehit ettiği Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'ye Allah'tan rahmet diliyorum. Yeter artık. İsrail'in işlediği insanlık suçlarının hesabı uluslararası kamuoyu tarafından sorulmalıdır. Masum Filistinlileri çocuk, kadın, yaşlı demeden günün her saati, her yerde pervasızca katleden İsrail, işlediği insanlık suçlarını medya mensuplarını öldürerek asla örtemez."

AA / Muhammed Ali Toruntay - Güncel

Al Jazeera, AK Parti, İsrail, Medya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title