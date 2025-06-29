AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'dan Pakistan'daki Terör Saldırısına Kınama
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Pakistan'da gerçekleşen terör saldırısını kınayarak, hayatını kaybedenler için rahmet diledi ve yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Pakistan'da gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.
Ala, sosyal medya hesabından, söz konusu terör saldırısına ilişkin paylaşımda bulundu.
Paylaşımında, Pakistan'da terör saldırısı sonucu yaşanan can kayıplarından dolayı derin üzüntü duyduklarını belirten Ala, "Bu menfur saldırıyı lanetliyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, Pakistan hükümeti ve halkına başsağlığı diliyoruz." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel