AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'dan Pakistan'daki Terör Saldırısına Kınama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Pakistan'da gerçekleşen terör saldırısını kınayarak, hayatını kaybedenler için rahmet diledi ve yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Pakistan'da gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.

Ala, sosyal medya hesabından, söz konusu terör saldırısına ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, Pakistan'da terör saldırısı sonucu yaşanan can kayıplarından dolayı derin üzüntü duyduklarını belirten Ala, "Bu menfur saldırıyı lanetliyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, Pakistan hükümeti ve halkına başsağlığı diliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
Cüneyt Arkın mezarı başında anıldı! Oğlunun duygusal mesajı dikkat çekti

Cüneyt Arkın'ın oğlundan mezar başında yürek burkan sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehit albayın acı haberi baba ocağına ulaştı! Ağustosta görevi bitecekti

Şehit albayın acı haberi baba ocağına ulaştı
Kılıçdaroğlu'ndan kayyum tartışmaları sürerken dikkat çeken ziyaret

Kayyum tartışmaları sürerken Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz ziyaret
Mohamed Salah'ın Bodrum'da ödediği hesap tartışma konusu oldu

Bodrum'da ödediği hesap tartışma konusu oldu
Ferdi Kadıoğlu baba oluyor: İşte bebeğin cinsiyeti

Ferdi baba oluyor: İşte bebeğin cinsiyeti
Bu takımda forma giyen oyuncular ya kasap ya emlakçı ya da bakkal

Bu takımda forma giyen oyuncular ya kasap ya emlakçı ya da bakkal
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tam uçağa binerken yakalayıp bakın ne istedi

Erdoğan'ı tam uçağa binerken yakalayıp bakın ne istedi
Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında yeni kriz! Eve polis geldi

Arka koltuğa dikkat! Başı dertten kurtulmuyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.