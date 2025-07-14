AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması

Ak Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Terörsüz Türkiye konusunda, Türkiye'nin başka meselelerinde, siyasi partilerin kendi politikaları elbette var ama temel konularda ve sorunların çözümünde işbirliği yapmaları çözümü çoğaltır, kapasiteyi artırır ve sorunu azaltır." dedi.

Ala, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı ve açıklamalarda bulundu.

"Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili değerlendirmesinin sorulması üzerine Ala, Ak Parti'nin Kızılcahamam'daki 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla kapsamlı çalışma yaptıklarını, ekonomiden güvenliğe, sosyal politikalardan Terörsüz Türkiye'ye kadar bütün konuların ele alındığını ifade etti.

Ala, Kızılcahamam'da düzenlenen oturumda "Terörsüz Türkiye" konusunda sunum yaptığını süreci ve vizyonu paylaştığını aktardı.

"Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi günü açılışta dedi ki ' Ak Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve DEM Parti olarak biz en azından üçlü olarak bu yolda beraber yürümeye karar verdik' dedi 'Terörsüz Türkiye' sürecini kastederek. Birlikte yol yürümenin çerçevesi konusunda neler söylersiniz?" sorusu üzerine Ala, Türkiye'nin çok temel problemleri söz konusu olunca siyasetin mutlak bir işbirliği içerisinde hareket etmesinin kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Ala, sorunların çözümünün siyasetle mümkün olduğunu, ne kadar çok bileşen ve katılan olursa o kadar daha az maliyetle bu sonuçların elde edilebileceğini belirterek, hem bu sürecin yönetiminde hem sorunların çözümünde siyasetin işbirliği yapmasını önemsediklerini söyledi. Ala, "Terörsüz Türkiye konusunda, Türkiye'nin başka meselelerinde, siyasi partilerin kendi politikaları elbette var ama temel konularda ve sorunların çözümünde işbirliği yapmaları çözümü çoğaltır, kapasiteyi artırır ve sorunu azaltır." ifadesini kullandı.

"Attığımız demokratik adımlarla toplumun teröre desteği azaldı"

"1 Temmuz'dan itibaren Ankara-Erbil-Bağdat hattında çok önemli temaslar yürütüldü. Sonrasında önemli görüşmeler oldu ve 11 Temmuz itibarıyla silah bırakma aşamasına gelindi. Süreç buraya nasıl geldi? Terör örgütü neden şimdi silah bırakmaya karar verdi?" sorusu üzerine de Ala, AK Parti iktidarından önce Türkiye'nin içerisinde statükonun çok güçlü olduğu, siyasal iradenin, hükümetlerin aldığı kararları bürokrasinin dinlemediği değerlendirmesini yaptı.

Ala, AK Parti hükümetleri döneminde yapılan reformlarla devlette yeknesaklık sağlandığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bir siyasal irade var ve bu Cumhur İttifakı iradesi. Cumhurbaşkanımız devletin başı. Şimdi herkes fikrini söyler ama Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü sonuçta noktayı koyar. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi içerisinde bir karar alındığında devletin bütün mekanizmaları da onu uygular. Bir kere en önemli kazanım bu, başarıda.

İkincisi, savunma sanayinde aldığımız inanılmaz mesafeler var. Biz önceden savunma sanayinde İHA'lar, SİHA'lar, çok etkili terörle mücadelede de sınır ötesi harekatlarda da çok etkili. Biz parasıyla satın alamazdık bunları. Şimdi biz üretiyoruz ve dünyada ilk 10 içerisindeyiz ve ihracatta ilk 3 içerisindeyiz. İnanılmaz bir başarı. Dolayısıyla, bunun caydırıcılığı var. Daha önemlisi, bir kere 'Çekiç Güç' vardı dedim Türkiye'nin içerisinde şimdi bizim askerlerimiz Irak'ta konuşlanmış vaziyette. Bizim üslerimiz var. Suriye'de konuşlanmış vaziyette, bizim askerlerimiz. Yani biz dışarıdayız. Bizim yaptığımız reformlarla hem kurumlarımız, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz güçlendi hem siyaset güçlendi, hem de orada attığımız demokratik adımlarla toplumun teröre desteği azaldı."

"Kuzey Irak Bölgesel Yönetimiyle ve Irak'ın merkezi yönetimiyle ilişkilerimiz çok iyi"

Ala, Suriye'de Türkiye'nin duruşuyla, Türkiye'nin aktif bir biçimde vaziyet alışıyla oradaki yarım asırlık sorunların kaynağı olan Baas rejiminin çöktüğüne dikkati çekerek, "Şimdi Türkiye ile birlikte iş yapmanın, hem Suriye hem Türkiye için faydasına inanan bir iktidar, bir hükümet iş başında. Hem Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi ile hem de Irak'ın merkezi yönetimiyle ilişkilerimiz çok iyi." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iradesi ve dirayetiyle dünyada liderler diplomasisi diye bir mekanizmanın işlediğini ifade eden Ala, ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmeler yaptığını, buralarda hangi inisiyatiflerin alınması gerektiğine birlikte karar verildiğini kaydetti.

Ala, hem yakın coğrafyadaki gelişmeler hem de Türkiye'nin içindeki gelişmeler dikkate alınınca aslında neden terör örgütünün silah bıraktığının şimdi çok iyi anlaşılır durumda olduğu yönünde açıklama yaptı.

"Adım adım gitmek önemli"

"Silah bırakma süreci nasıl devam edecek?" sorusuna ilişkin Ala, sürecin başından itibaren öngördükleri şekilde ilerlediğini, şu an aksama ya da duraksamanın olmadığını vurguladı.

Terör örgütü PKK'nın silah bırakmaya başladığını anlatan Ala, "Burada güven artırıcı önlemler önemli, adım adım gitmek önemli. Adımların ve basamakların sıralamasına dikkat etmek önemlidir. Bir sonra atacağımız adımı bir önceye çekersek bu kez ikisini birden atamaz hale geliriz. Ama öngördüğümüz biçimde, planladığımız şekilde, konuştuğumuz biçimde, adım adım ilerlersek mesafe alacağız, bu görülüyor. Çünkü, şartlar, ortam müsait. O bakımdan susuyorsak planlı susuyoruz, onu söyleyeyim, konuşarak susuyoruz." ifadelerini kullandı.

Ala, konuyu Irak, İran, Suriye, ABD olmak üzere diğer paydaş ülkelerle de konuştuklarını aktararak, sonucu en az hatayla, en hızlı biçimde almaya çalıştıklarını vurguladı.

"Sorunların hepsi basamak basamak ele alınıyor"

"Silah bırakan örgüt mensupları ne olacak?" sorusuna Ala, "Sorunların hepsi basamak basamak ele alınıyor ve devletin kurduğu, güvenlik birimlerinin oluşturduğu mekanizma çalışmaya başladı. O mekanizma hangi adamın ne zaman atılacağını, ilgili paydaşlarıyla görüşerek ve siyasetin aldığı karar doğrultusunda yürütüyor. Hepsinin çözümü böyle adım adım konacaktır ortaya, onların hepsinin de çözümü var." yanıtını verdi.

Terörsüz Türkiye sürecine yönelik TBMM'de kurulacak komisyona da değinen Ala, diğer partilerle görüşmeler yapılacağını, sürecin gelecek günlerde şekilleneceğini ifade etti.

Ala, "Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili vatandaştan nasıl bir karşılık görüyorsunuz?" sorusuna ilişkin, "En son yaptığımız ankette Türkiye'nin yüzde 75,9'u Terörsüz Türkiye sürecini destekliyor. Hatta, bunu muhtemelen silahların bırakılması gününden sonra yapsak, bu daha da yükseğe çıkmış olabilir. Ama hemen ondan önce bitirdiğimiz ankette yüzde 75,9. Çok yüksek, ciddi bir oran. Vatandaş şunu söylüyor, 'bir an önce bu meseleyi çözün.' Buna hazır, bunu destekliyor ve çözüm bekliyor. Bir an önce çözülmesini istiyor ve destekliyor." diye konuştu.

Sürecin Suriye'deki ilerleyişine de değinen Ala, Suriye'de ilgili birimlerle de görüşmeler yapıldığını, yönetimle işbirliği içerisinde Suriye'de düzenin kurulması için herkesin çalıştığını bildirdi.

"İhanet sonlandırıldı ve Türkiye uçurumun kenarından alındı"

15 Temmuz'un, vatana ihanet tanımının tam karşılığı olduğunu ve darbe teşebbüsü olduğunun altını çizen Ala, ülkenin kaynakları ve uçaklarıyla ülkenin, milletin, Meclis'in, Külliye'nin ve Özel Harekat'ın bombalandığını, insanların şehit olduğunu hatırlattı.

Ala, "Bu ihanet, milletimizin iradesi, liderinin hakikaten o gün bütün süreci yöneten Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayeti ve milletimizin iradesiyle bu ihanet önlendi. Bu ihanet sonlandırıldı ve Türkiye uçurumun kenarından alındı." değerlendirmesinde bulundu.