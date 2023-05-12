AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Ödemiş'te konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Millet İttifakı'na ilişkin, "Ben onlara menfaat ittifakı diyorum. Onlar daha seçim olmadan ulufe dağıtmaya başladılar. 7 tane cumhurbaşkanı yardımcısı atadılar. Size bu millet yetkiyi verdi mi kardeşim? Siz hangi hakla, hangi yetkiyle cumhurbaşkanı yardımcısı atıyorsunuz, bakanlıkları paylaşıyorsunuz." dedi.

Partisinin Ödemiş İlçe Başkanlığı tarafından bir düğün salonunda düzenlenen programda konuşan Yıldırım, emperyalist ülkeler, onların maşası bölücü PKK terör örgütü ile FETÖ'nün Türkiye'nin demokrasisi, özgürlüğü ve evlatların aydınlık geleceğine karşı tam bir işbirliği içerisinde olduğunu belirtti.

Yıldırım, 14 Mayıs'ın Türkiye Yüzyılı'nın şahlanışının başlangıcı olacağını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Birinci vazifemiz Türk istiklalini ve geleceğini teminat altına almaktır. Vatanımızı, memleketimizi korumak görevimizdir. 'Sahipsiz vatanın batması haktır. Sen sahip olursan bu memleket batmayacaktır' diyor Mehmet Akif Ersoy. İstiklal Savaşı ruhunu bu topraklarda yeşerten, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le beraber burada bağımsızlık meşalesini bütün Anadolu'ya yayan iktisat kongreleriyle İzmir'den bütün dünyaya seslenen Atatürk'ün torunlarının olduğu bu topraklara terörün ayağı değer mi? Buraya terör yaklaşabilir mi? Buna izin verir misiniz? Elbette vermezsiniz. O halde ne diyoruz? Durmak yok, yola devam. Bu hainlere karşı, bu hainleri destekleyenlere karşı birinci görevimiz pazar günü bunları sandığa gömmek."

Sadece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçmenin yeterli olmadığına dikkati çeken Yıldırım, Meclis'te de güçlü olmak gerektiğini aktardı.

Millet İttifakı'nda millete hizmet diye bir anlayışın olmadığını savunan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Ben onlara menfaat ittifakı diyorum. Onlar daha seçim olmadan ulufe dağıtmaya başladılar. 7 tane cumhurbaşkanı yardımcısı atadılar. Size bu millet yetkiyi verdi mi kardeşim? Siz hangi hakla, hangi yetkiyle cumhurbaşkanı yardımcısı atıyorsunuz, bakanlıkları paylaşıyorsunuz. Bunların kafasında nereyi kim kapacak onun derdi var. Bu ülkede 20 yıldır Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları gece gündüz demeden bir yanda terörü yok etmek için bir yandan da ülkemizi kalkındırmak için canla başla çalışıyor. Buna İzmir, Ödemiş şahittir. Pazar günü yetkiyi tekrar Cumhurbaşkanımıza, milletin adamına teslim ettiğinizde 'nerede kalmıştık' deyip, cumhuriyetimizin 100. yılında emin adımlarla dünyanın parmakla gösterilen ülkesi olma yolunda kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz."

Yıldırım, İzmir'in 30 ilçesi ve 1500 mahallesi için çalışmaya ve üretmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.