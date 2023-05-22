AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Bayraklı'da konuştu Açıklaması

Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Ülkeyi yönetmek ciddiyet ister. Ülke yönetmek tecrübe ister. Devlet yönetmek liderlik ister. Bugün mangal gibi yürek ister. Bugün böyle konuşacaksın. Yarın ağız değiştirip şöyle konuşacaksın. Millet bunu yer mi? Yemez. Pazar günü sonucunu göreceğiz." dedi.

Yıldırım, İzmir ziyareti kapsamında kentte bulunan sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve mahalle muhtarlarıyla Bayraklı'da bir araya geldi.

Seçime çok az bir süre kaldığını hatırlatan Yıldırım, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde İzmirlilerden destek istedi.

Muhalefetin "U dönüşünde" sınır tanımadığını kaydeden Yıldırım, "14 Mayıs'tan önce başka şeyler söylediler. 14'ünde meclis çoğunluğu ellerinden gitti. 2,5 milyon fark yediler. Ondan sonra pilavın öbür tarafını çevirdiler. Bakın değerli kardeşlerim bu dönüşü yapanlar hiçbir yere gidemez. Olduğu yerde döner. Zaten bunlar dönerek başladılar. Döner masayla başladılar. Altı, yedi, yedili oldu. Daha 12 kadar bunların münhal kadrosu var. Şu anda 7 tanesini var, ama yedekte söz verdikleri başkaları da var. Onları şimdi söylemezler, söyleyemezler. Biz biliyoruz. Kim kiminle yol yürüdüğünü biz biliyoruz." dedi.

Yıldırım, 14 Mayıs'tan önce muhalefetin Selahattin Demirtaş, Osman Kavala ve 15 Temmuz'un failleri FETÖ'cüleri serbest bırakacağını açıkladığını hatırlattı.

Türkiye'de terörün bittiğini vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Terör bitti senin haberin yok. Bu ülkede, terör 2010 yılından itibaren bitti. Milletin gündeminde yok. Daha memlekette ne oluyor, ne bitiyor, haberleri yok bunların. Değerli kardeşlerim, üç gün önce terör örgütleri avaz avaz bağırıyor. Biz sizi destekliyoruz. Yeter ki Tayyip Erdoğan'ı alaşağı edin. Sonra bu durum dikkat çekti. Terör örgütlerine haber gönderdiler. ya siz açıktan bu kadar desteklemeyin. Bize zarar veriyor. Biraz sessiz olun. Biz sonra sizin isteklerinizi zaten yapacağız. Özerkliği vereceğiz, federasyonu vereceğiz. Ne istiyorsanız vereceğiz. Ne diyorlar? Bu Yeşil Sol Parti, HDP yani terörün, PKK'nın kontrolündeki parti mensupları ne diyor? Diyor ki 14 Mayıs'ta her şey daha farklı olacak. 14 Mayıs'tan sonra hapishanelerin kapıları kırılacak bütün teröristler serbest kalacak. Var mı? Böyle yağma var mı? Onlara cevabı pazar günü vereceğiz. Hepsinin derleyip toparlayıp bir çuvalın içine koyup sandığın dibinde bırakacağız. Ülkeyi yönetmek ciddiyet ister. Ülke yönetmek tecrübe ister. Devlet yönetmek liderlik ister. Bugün mangal gibi yürek ister. Bugün böyle konuşacaksın. Yarın ağız değiştirip şöyle konuşacaksın. Millet bunu yer mi? Yemez. Pazar günü sonucunu göreceğiz."

Yıldırım, Türkiye'nin ciddi tehditlerle karşı karşıya olduğunu, sadece terör örgütlerinin değil, terör örgütlerinin ipini elinde tutan emperyal ülkelerin de hedefi olduğunu ifade etti.

İzmir'in bugün neyi varsa altında Recep Tayyip Erdoğan ve Binali Yıldırım imzası olduğunu belirten Yıldırım, "35 İzmir 35 Proje'nin yüzde 90'ını yaptık. İşte hizmet bu. Biz siyaset değil hizmet yapıyoruz hizmet. Ne diyor? Kemal Bey sana söz. Kardeşim söz uçar, eser kalır. Biz söz vermekle kalmıyoruz. Eserlerimizi de birer birer hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz. Daha güzel işler yapacağız. Daha çok iş ve AŞ sağlanacak. Yeter ki ülkemizin üzerinde oyun kurmaya çalışanların planlarını bozalım. Pazar günü oyunu bozmaya var mısınız? Türkiye'nin yüzyılına adım atmaya hazır mısınız?" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, 28 Mayıs'ta İzmir'in gür bir sesle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceğini, ardından 2024 yerel seçimlerinde kentin AK Belediyecilikle tanışacağını vurguladı.

Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan da 14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın başarılı olduğunu, yarım kalan hikayenin ise 28 Mayıs'ta İzmirlilerin desteğiyle tamamlanacağına inandığını dile getirdi.

Seçim çalışması boyunca CHP'nin İzmir milletvekili adaylarının kenti tanımadığını ifade ettiklerini anlatan İnan, "İşte haklı çıktık. Biz yine bugün Başbakanımızla buradayız. İzmir milletvekillerimizle buradayız. Çalışmaya devam edeceğiz. Biz İzmir için kolları sıvadık. İzmirlinin takdiri başımızın üzerinde." şeklinde konuştu.

Toplantıda, AK Parti İzmir Milletvekili Bilal Saygılı da bir konuşma yaptı.

Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023