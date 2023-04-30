AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, minibüsçülerle buluştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Bu en hafifinden sizin iradenize saygısızlıktır. Siz belediye başkanı seçtiniz. Şimdi her tarafa dolanıyorlar. Tamam dolansınlar ama bir şey dikkatimi çekti. Partilerde 'cumhurbaşkanı yardımcısı' diye takdim ediyorlar. Dur bakalım, millet ne diyor? Seçim olsun, sonuçları ortaya çıksın. Ondan sonra ne olacaksa olsun." dedi.

Üsküdar'daki Mehmet Çakır Kültür ve Spor Merkezi'nde İstanbul Minibüsçüler Esnaf Odası üyeleriyle buluşan Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son 20 yıldır bölgesinde adından daha çok söz ettiren bir ülke haline geldiğini anlattı.

Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la son 20 yılda yüz yıla eşit hizmetleri yapmanın gururu ile vatandaşların karşısında olduklarını belirterek, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin Türkiye'de ve dünyada çok konuşulduğunu ifade etti.

Bu seçimlerin her yerde "yüz yılın en önemli seçimi" olarak nitelendirildiğini aktaran Yıldırım, Millet İttifakı adayı belli olur olmaz bölücü terör örgütün dağ kadrolarının ardı ardına destek açıklaması yaptığını söyledi.

Yıldırım, terör örgütlerinin arkasındaki emperyal ülkelerin de açıklama yaptıklarını ifade ederek, "Bu, bize yüz yıl önce cihan harbinden sonra ülkemizi işgal edenleri hatırlattı. O zaman da bu toprakları işgal edenler, bugün de doğrudan işgal hareketi yapmıyorlar. Bölücü terör örgütünü, 15 Temmuz darbe kalkışmasında 251 insanımızı şehit verdiğimiz FETÖ yapılanmasını kullanarak, yeni bir işgal sürecini başlatmaya çalışıyorlar. Buna karşı bize düşen Kuvayımilliye ruhuyla istikbalimizi ve istiklalimizi, Türkiye yüzyılında en gelişmiş ülkeler seviyesine taşıyacak kadroları seçmek düşüyor." diye konuştu.

"Türkiye Yüzyılı'na ülkemizi taşıyacak yönetim seçimidir"

Binali Yıldırım, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde önlerine gelecek iki sandıktan birinin 13'üncü Cumhurbaşkanlığı seçimi olduğuna dikkati çekerek, "Yani bu, Cumhuriyetin 100'üncü yılına girerken Türkiye Yüzyılı'na ülkemizi taşıyacak yönetim seçimidir. Önümüzdeki tablo açık. 4 aday var ama bu adayların iki tanesi ön plana çıkıyor. Birisi Cumhur İttifakı'nın adayı, ülkemizi bugünlere taşıyan bölgede ve etrafımızda ülkelerin umudu haline gelen, adam gibi adam, doğru adam Recep Tayyip Erdoğan. Diğer taraftaki adayı, destekçilerini de biliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Ankara ve İstanbul büyükşehir belediye başkanlarının Millet İtifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adaylarından olmasını eleştiren Yıldırım, "İstanbullular, Ankaralılar belediye başkanı seçmemiş, cumhurbaşkanı yardımcısı seçmiş farkında değil. Bu en hafifinden sizin iradenize saygısızlıktır. Siz belediye başkanı seçtiniz. Şimdi her tarafa dolanıyorlar. Tamam dolansınlar ama bir şey dikkatimi çekti. Partilerde 'cumhurbaşkanı yardımcısı' diye takdim ediyorlar. Dur bakalım, millet ne diyor? Seçim olsun, sonuçları ortaya çıksın. Ondan sonra ne olacaksa olsun." değerlendirmesinde bulundu.