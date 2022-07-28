AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım Erzincan'da bal hasadı yaptı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım Erzincan'da bal hasadı yaptı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım Erzincan'da bal hasadı yaptı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Erzincan'da bal hasadı yaptı.

 - Güncelleme:

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Erzincan'da bal hasadı yaptı.

Baba ocağı Refahiye ilçesi Kayı köyünde bulunan Yıldırım, ilçenin Aslan Yusuf köyünde arıcılık yapan Cemil Ekinci'nin işletmesini ziyaret etti.

Yıldırım, burada arıcı elbisesi giydikten sonra kovanın kapağını Ekinci ile açıp bal çerçevesini çıkartarak hasat gerçekleştirdi.

Ekinci'nin işletmesinin ilk bal hasadını yaptıklarını anlatan Yıldırım, "Maşallah, balda hiç katkı maddesi, tatlandırıcı yok, tamamen Refahiye yaylalarının birbirinden güzel florası ve çiçekleriyle yapılmış bir bal görüyoruz. Bu bal tam bir şifa kaynağı. Rabb'im emeklerinizi boşa vermesin. Allah bereket versin." dedi.

AA / Barış Yalçınkaya - Güncel

Binali Yıldırım Refahiye AK Parti Erzincan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title