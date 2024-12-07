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AK Parti Genel Başkanvekili Ala, partisinin Ağrı 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Ala, partisinin Ağrı 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması
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AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala: "28 Şubat 1000 yıl sürecek diyorlardı.

Ak Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala: "28 Şubat 1000 yıl sürecek diyorlardı. O binden 2 sıfırı attık ve onu 10 yılda Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla sizin de iradenizle çöp sepetine gönderdik" dedi.

Ala, Ağrı'da Kapalı Spor Salonu'nda yapılan AK Parti Ağrı 8. Olağan İl Kongresi'nde, AK Parti'nin Türkiye ve dünyada örnek alınabilecek başarılara imza attığını söyledi.

Ülke içinde birlik ve beraberliğin önemli olduğunu belirten Ala, "İçerde birliğe, dirliğe ve bütünlüğe ihtiyacımız var. Biz bunları sağlayınca zaten bugüne kadar yaptıklarımız neleri yapabileceklerimizin de somut kanıtlarıdır. Başka bir yerde delil aramamıza lüzum var mı? Türkiye'de başardıklarımıza bir bakın. Şu kardeşlerimizin, Cumhurbaşkanımızın, AK Parti'nin içinde olarak milletimizin de bizim, sizin ve bütün AK Parti'nin arkasında durarak başardıklarımıza kısaca göz atalım." diye konuştu.

AK Parti'nin yurt içi ve dışındaki başarılarına değinen Ala, şöyle devam etti:

"28 Şubat 1000 yıl sürecek diyorlardı. O binden 2 sıfırı attık ve onu 10 yılda Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla sizin de iradenizle çöp sepetine gönderdik. Kur'an kurslarını kapatmışlardı. 'çocuklar Kur'an kurslarına gitmesin' diyorlardı ama biz Kur'an kurslarını da açtık. İmam hatiplerin orta kısımlarını da açtık. Taksim'e camiyi de yaptık. Ayasofya'yı da açtık. Altındaki imza Tayyip Erdoğan'ın ama arkasındaki irade size ait, her birinizi tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum."

Ala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'de Gazze'nin hakkını yüksek sesle dile getirdiğini ve ülke içinde de bu başarılara imza atmasının nedeninin milletin ortaya koyduğu irade sayesinde olduğunu vurguladı.

28 Şubat sürecine değinen ve vesayet odaklarını kendi alanlarına görevlendirdiklerini ifade eden Ala, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dedik ki, 'sizin işiniz siyasete dizayn vermek değil, siyasete yön vermek değil, siz kendi işinize bakın'. Önceden herkes konuşurdu sonunda da millet, bütün basın 'bir vesayet odağının temsilcisi acaba ne diyecek' diye bakardı. Örnek vereyim Milli Güvenlik Kurulu Toplantıları'nın ne zaman yapılacağı bir hafta önceden tartışılmaya başlanırdı. O Milli Güvenlik Kurulu'nun yapıldığı gün kurulun önüne bütün basın mensuplarını çekerlerdi, canlı yayınlar 'acaba şimdi buradan ne çıkacak siyasete, millete nasıl bildiri yayınlanacak' diye bakarlardı. Öyle değil mi? Allah aşkına şimdi Milli Güvenlik Kurulu Toplantıları'nı takip eden var mı? Ne zaman olduğunu bilen var mı, yok."

Ala, Milli Güvenlik Kurulu'nun artık asıl işini yaptığını ve askerin 16 ülke ve bölgede barış ve huzura katkıda bulunduğunu dile getirdi.

Türkiye'yi hedeflerine taşırken rehavete kapılıp yorulmamalarını isteyen Ala, şunları kaydetti:

"Yapılacak çok iş var. Etrafımızda çok problem var. Alınacak çok mesafe var ve sizin iradenizin sandıktan istikrar çıkarmasına ve o istikrara yapılan her saldırıda bunun arkasında Ağrı Dağı gibi durmanıza bağlıdır. Ben dinamizmimizi mutlak surette birliğimizin, dirliğimizin devam etmesinin Türkiye için olmazsa olmaz şart olduğunu hatırlatıyor, her birinizi ayrı ayrı muhabbet ve saygıyla selamlıyorum."

Kongrede, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci ve İl Başkanı İlhami Yıldız da katılımcılara hitap etti.

Tek listeyle gidilen seçimde, mevcut başkan İlhami Yıldız, yeniden il başkanlığına getirildi.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
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